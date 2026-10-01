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Política

Pesquisa Datafolha mostra desempenho de Michelle Bolsonaro na corrida ao Senado pelo DF

Ex-primeira-dama lidera disputa; veja os números

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 17h50 | Atualizado em 1 out 2026, 18h37
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL/Divulgação)
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A três dias do primeiro turno, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) lidera a disputa pelas duas vagas do Distrito Federal no Senado, com 23% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º de outubro. A senadora Leila do Vôlei (PDT) e a deputada Bia Kicis (PL) aparecem empatadas na segunda colocação, com 18% cada.

Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Michelle Bolsonaro, Leila do Vôlei e Bia Kicis estão em situação de empate técnico.

Erika Kokay (PT) vem na sequência, com 13% das menções — ela também está empatada na margem de erro com Leila e Bia Kicis, mas não com Michelle. Sebastião Coelho (Novo) e Professor Guilherme Amorim (UP) têm 2% cada. Ronaldo Fonseca (PSD), Tiago (Agir) e Marley (Avante) registram 1% cada, enquanto os demais candidatos não pontuaram.

Como há duas vagas em disputa, cada eleitor deve escolher dois nomes para o Senado. Na pesquisa, 10% afirmam que votarão em branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 8% ainda estão indecisos.

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No levantamento anterior, divulgado em 24 de setembro, Michelle tinha 22% das intenções de voto, seguida por Leila, com 19%. Bia Kicis e Erika Kokay apareciam com 15% cada.

Sobre o levantamento

A pesquisa ouviu 910 eleitores de todas as regiões do Distrito Federal entre segunda-feira, 28 de setembro, e esta quinta-feira, 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela Folha e pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os códigos DF-00905/2026 e BR-06769/2026.

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