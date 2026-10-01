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Política

Pesquisa Datafolha mostra disputa pelo governo do Distrito Federal a três dias da eleição

Celina Leão lidera disputa pelo governo do DF com 53% dos votos válidos

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 17h39 | Atualizado em 1 out 2026, 17h50
A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (Renato Alves/Agência Brasília/.)
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Pesquisa Datafolha mostra disputa pelo governo do Distrito Federal a três dias da eleição Priorize VEJA no Google

A três dias do primeiro turno, Celina Leão (PP) aparece na liderança da disputa pelo Governo do Distrito Federal, com 53% dos votos válidos, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º de outubro. Leandro Grass (PT) está em segundo lugar, com 26%.

Na sequência, Paula Belmonte (PSDB) tem 10% dos votos válidos. Ricardo Cappelli (PSB) e Kiko Caputo (Novo) aparecem com 3% cada. Professora Samara Mineiro (UP) e Professor Robson Raymundo (PSTU) registram 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram.

O calculo feito pelo Datafolha desconsidera os votos brancos, os nulos e os dos eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é comparável ao utilizado pela Justiça Eleitoral para contabilizar e divulgar o resultado oficial da eleição.

Segundo turno

No cenário de segundo turno entre Celina e Grass, a candidata do PP também aparece à frente. Considerando os votos totais — que incluem brancos, nulos e eleitores indecisos —, ela tem 55% das intenções, ante 32% do candidato petista. No levantamento anterior, Celina tinha 53%, enquanto Grass registrava 34%.

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Sobre a pesquisa

A pesquisa foi realizada entre segunda-feira, 28 de setembro, e esta quinta-feira, 1º de outubro, com 910 eleitores de todas as regiões do Distrito Federal. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos nos votos válidos. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pela Folha e está registrado na Justiça Eleitoral sob os códigos DF-00905/2026 e BR-06769/2026.

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