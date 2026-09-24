Pesquisa Datafolha mostra qual a aprovação da gestão Ricardo Couto no Rio
Desembargador governa interinamente o estado desde março, quando assumiu o Palácio Guanabara em substituição a Cláudio Castro
Mesmo sem ter recebido um voto, o desembargador Ricardo Couto, que governa interinamente o Rio de Janeiro, tem a chancela da maior parte do eleitorado fluminense. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, mostra que 46% da população do estado aprova o trabalho que vem sendo conduzido pelo magistrado desde março, quando o ex-governador Cláudio Castro (PL) renunciou ao mandato para tentar escapar da cassação. De acordo com o levantamento, 32% dos moradores do estado desaprovam a gestão. 22% dos entrevistados não opinaram na pesquisa.
Veja abaixo como a população avalia o trabalho de Ricardo Couto, segundo o Datafolha:
Aprovação do desembargador:
- Aprova: 46% (eram 45% em 11 de setembro)
- Desaprova: 32% (eram 34%)
- Não sabe/não respondeu: 22% (eram 21%)
Avaliação do governo:
- Positiva (ótimo ou bom): 27% (eram 27% em agosto)
- Regular: 38% (eram 39%)
- Negativa: 18% (eram 17%)
- Não sabe/não respondeu: 16% (eram 17%)
O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02205/2026.