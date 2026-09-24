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Política

Pesquisa Datafolha mostra qual a aprovação da gestão Ricardo Couto no Rio

Desembargador governa interinamente o estado desde março, quando assumiu o Palácio Guanabara em substituição a Cláudio Castro

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 19h03 | Atualizado em 24 set 2026, 19h27
Homem calvo de óculos, barba e terno azul-marinho com gravata azul clara, gesticula com as mãos abertas sobre uma mesa de madeira escura, com uma xícara de café e um copo dágua à frente
Ricardo Couto assumiu o Governo do Estado interinamente em março de 2026, após renúncia de Claudio Castro. (Domingos Peixoto/.)
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Mesmo sem ter recebido um voto, o desembargador Ricardo Couto, que governa interinamente o Rio de Janeiro, tem a chancela da maior parte do eleitorado fluminense. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, mostra que 46% da população do estado aprova o trabalho que vem sendo conduzido pelo magistrado desde março, quando o ex-governador Cláudio Castro (PL) renunciou ao mandato para tentar escapar da cassação. De acordo com o levantamento, 32% dos moradores do estado desaprovam a gestão. 22% dos entrevistados não opinaram na pesquisa.

Veja abaixo como a população avalia o trabalho de Ricardo Couto, segundo o Datafolha:

Aprovação do desembargador:

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  • Aprova: 46% (eram 45% em 11 de setembro)
  • Desaprova: 32% (eram 34%)
  • Não sabe/não respondeu: 22% (eram 21%)
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Avaliação do governo:

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  • Positiva (ótimo ou bom): 27% (eram 27% em agosto)
  • Regular: 38% (eram 39%)
  • Negativa: 18% (eram 17%)
  • Não sabe/não respondeu: 16% (eram 17%)

O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas entre 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02205/2026.

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