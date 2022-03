“DataCiro”: Ministro diz que Bolsonaro estará à frente de Lula em agosto

Ministro-chefe da Casa Civil e fiador da aliança entre Jair Bolsonaro e o Centrão, Ciro Nogueira não está entre os governistas que desdenham das pesquisas. Ele admite que o presidente enfrentou um mau momento de popularidade no ano passado, mas afirma que o seu chefe recuperará a popularidade até as eleições, embalado por uma série de medidas, com destaque para o Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família e paga, na média, um valor duas vezes maior aos beneficiários.

De acordo com Ciro, Bolsonaro aparecerá empatado com Lula nas pesquisas em até dois meses e estará à frente do petista quando forem realizadas as convenções partidárias, entre o final de julho e o início de agosto. “Vi uma pesquisa outro dia dizendo que, dos indecisos, mais da metade votaria no presidente se a inflação caísse e o emprego voltasse. E graças a Deus a inflação vai cair e o emprego vai voltar. É por isso que ele está crescendo”, disse o ministro em entrevista às Páginas Amarelas da nova edição de VEJA.

A previsão otimista sobre a inflação enfrenta obstáculos na realidade. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, os preços do petróleo e do trigo, por exemplo, aumentaram, o que pode causar impacto no valor dos combustíveis e de alimentos. Nada que mude o ânimo de Ciro. “Daqui a dois meses, Bolsonaro vai estar empatado com Lula na margem de erro e, nas convenções, já vai estar na frente. Depois, vocês vão começar a fazer as contas para saber se o presidente ganha no primeiro turno. Acho que não ganha, acho que vai ter segundo turno, mas há dois meses as pessoas estavam conversando sobre a possibilidade de o Lula ganhar no primeiro turno. Ninguém mais faz essa conta.”

Pesquisa do Ipespe realizada entre 21 e 23 de fevereiro mostra Lula com 43% de intenção de voto, enquanto Bolsonaro registra 26%. Sergio Moro e Ciro Gomes têm, respectivamente, 8% e 7%. Já no levantamento do DataPoder, feito entre os dias 13 e 15 de fevereiro, a distância entre os líderes é menor: Lula tem 40%, e Bolsonaro, 31%. O presidente precisará dar uma bela arrancada para confirmar os prognósticos de seu ministro.