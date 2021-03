Daniela Reinehr assume o governo de Santa Catarina

A vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reinehr (sem partido), assumiu o governo do estado interinamente nesta terça-feira, 30. Ela ficará no cargo em decorrência do afastamento do governador Carlos Moisés até a decisão final sobre o impeachment. Não houve posse oficial de Daniela.

Por 6 votos a 4, Moisés foi afastado por decisão do Tribunal Especial de Julgamento do Impeachment, no último sábado (24). Ele responde por crime de responsabilidade pela compra de 200 respiradores no valor R$ 33 milhões, sem licitação. O afastamento não é o impeachment definitivo, que pode ocorrer ou não, ao final do processo. Caso o impeachment seja aprovado, a vice-governadora assume o comando do estado até o fim do mandato, em 2022.

Produtora rural e advogada, Daniela Reinehr tem 43 anos e ocupará por até 120 dias o cargo de governadora, prazo previsto para durar o julgamento do afastamento definitivo de Carlos Moisés.

Esse é o segundo processo de impeachment aberto contra Carlos Moisés desde o início do mandato. Em outubro do ano passado, o governador foi afastado pela primeira vez em processo que apurava possíveis irregularidades na concessão de aumentos salariais a procuradores do estado sem a autorização da Assembleia Legislativa. O governador retornou ao cargo em novembro depois de ser absolvido no julgamento do processo.

Com Agência Brasil