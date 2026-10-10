Daniel Vorcaro procurou economista para fazer lobby no Banco Central
O economista Luiz Gonzaga Belluzo, que aparece em mensagens defendendo interesses do banqueiro, confirma tentativa de aproximação com Gabriel Galípolo
O banqueiro Daniel Vorcaro procurou o economista Luiz Gonzaga Belluzzo para tentar salvar o Banco Master. O contato foi feito pouco antes de o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial da instituição, em novembro de 2025.
Em entrevista a VEJA, Belluzo diz que Vorcaro estava interessado em se aproximar do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tentar reverter a derrocada do banco. Belluzzo e Galípolo já escreveram três livros juntos e são próximos no círculo acadêmico.
Na época, Belluzzo recebeu o dono do Master. “Daniel Vorcaro esteve aqui na minha casa, um pouco antes da intervenção extrajudicial, veio com um nheco-nheco, eu disse a ele que eu não faço lobby. Ele sugeriu que eu falasse com o meu amigo Gabriel Galípolo. Eu disse a ele: ‘isso eu não faço’. Escrevi três livros com ele, não vou meter a mão nesse negócio”.
Belluzzo aparece nas mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e o advogado Walfrido Warde. Ele é identificado pelo advogado ironicamente como “tutor de Gabriel Galípolo”. “Pensa que o próximo presidente do BC é pupilo do Belluzzo”, destacou o advogado.
Reportagem de VEJA mostra que Belluzzo aparece nos diálogos como linha auxiliar das estratégias de Warde e Vorcaro. No final de 2024, depois de um encontro com Warde, o professor ingressou como uma ação popular na justiça que atendia aos interesses do Master.
No celular de Vorcaro foi encontrado um comprovante de depósito bancário que sugere que Belluzzo recebeu 250 000 reais pela colaboração. Pouco antes do depósito, Wardi reclamou ao banqueiro de atraso nos pagamentos. “Adiantei Beluzzo e Reinaldo”, informou. “Me ajuda por favor”, implorou.
O economista confirma que recebeu dinheiro de Warde, mas nega que o pagamento tenha sido para defender interesses do Master. Belluzzo garante que o dinheiro para a realização de debates no Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE), onde ele é economista-chefe e Warde o presidente.