OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

Daniel Vorcaro procurou economista para fazer lobby no Banco Central

O economista Luiz Gonzaga Belluzo, que aparece em mensagens defendendo interesses do banqueiro, confirma tentativa de aproximação com Gabriel Galípolo

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 out 2026, 13h27
Montagem com dois homens: à esquerda, um homem de 40 a 50 anos, cabelo curto e barba rala, em foto de ficha policial com fundo branco e linhas pretas. À direita, um homem idoso de cabelo grisalho, com blazer cinza e camisa salmão, olhando para frente com expressão séria
O banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Belluzzo -  (./Reprodução)
Continua após publicidade
Daniel Vorcaro procurou economista para fazer lobby no Banco Central Priorize VEJA no Google

O banqueiro Daniel Vorcaro procurou o economista  Luiz Gonzaga Belluzzo para tentar salvar o Banco Master. O contato foi feito pouco antes de o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial da instituição, em novembro de 2025.

Em entrevista a VEJA, Belluzo diz que Vorcaro estava interessado em se aproximar do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tentar reverter a derrocada do banco. Belluzzo e Galípolo já escreveram três livros juntos e são próximos no círculo acadêmico.

Na época, Belluzzo recebeu o dono do Master. “Daniel Vorcaro esteve aqui na minha casa, um pouco antes da intervenção extrajudicial, veio com um nheco-nheco, eu disse a ele que eu não faço lobby. Ele sugeriu que eu falasse com o meu amigo Gabriel Galípolo. Eu disse a ele: ‘isso eu não faço’. Escrevi três livros com ele, não vou meter a mão nesse negócio”.

Siga

Belluzzo aparece nas mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e o advogado Walfrido Warde. Ele é identificado pelo advogado ironicamente como “tutor de Gabriel Galípolo”.  “Pensa que o próximo presidente do BC é pupilo do Belluzzo”, destacou o advogado.

Continua após a publicidade

Reportagem de VEJA mostra que Belluzzo aparece nos diálogos como linha auxiliar das estratégias de Warde e Vorcaro. No final de 2024, depois de um encontro com Warde, o professor ingressou como uma ação popular na justiça que atendia aos interesses do Master.

No celular de Vorcaro foi encontrado um comprovante de depósito bancário que sugere que Belluzzo recebeu 250 000 reais pela colaboração. Pouco antes do depósito, Wardi reclamou ao banqueiro de atraso nos pagamentos. “Adiantei Beluzzo e Reinaldo”, informou. “Me ajuda por favor”, implorou.

Continua após a publicidade

O economista confirma que recebeu dinheiro de Warde, mas nega que o pagamento tenha sido para defender interesses do Master. Belluzzo garante que o dinheiro para a realização de debates no Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE), onde ele é economista-chefe e Warde o presidente.

Publicidade
TAGS:
Banco Central
Banco Master
Bastidores de Brasília
Daniel Vorcaro
Luiz Gonzaga Belluzzo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).