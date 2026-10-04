Daniel Vilela é reeleito governador de Goiás no primeiro turno

O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), se reelegeu neste domingo, 2, com 59% dos votos, sem precisar levar a disputa para o segundo turno.

Ele está no cargo desde março deste ano, quando Ronaldo Caiado (PSD) renunciou para concorrer à Presidência, deixando uma gestão com mais de 80% de aprovação.

Vilela deixou para trás nomes consolidados no estado, como o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que teve 8,72% dos votos, e o senador Wilder Morais (PL), que recebeu 22,12%.