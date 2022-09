Daniel Silveira tem candidatura impugnada pelo TRE

Afilhado político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ)) teve nesta terça-feira (6) sua candidatura impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), por 6 votos a 1. Silveira fora perdoado pelo ex-presidente, depois de condenado pelo Supremo Tribunal Federal a oito anos e nove meses de prisão. Motivo: ameaças à Corte. O perdão não garantiu a elegibilidade.

A defesa de Daniel Silveira ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em agosto, o TRE havia proibido Daniel Silveira de usar recursos do fundo partidário em sua campanha – e a devolver o que já tinha sido gasto.

As páginas e redes sociais do deputado estão fora do ar, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Desde agosto presidente do TSE, Moraes também ordenou à Polícia Federal que a mulher de Silveira, Paola, prestasse depoimento. Ele também proibia que Paola criasse novas contas nas redes sociais.