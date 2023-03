Damares viajará o Brasil com a missão de eleger mulheres

A senadora Damares Alves terá no Republicanos, o seu partido, a mesma função que Michelle Bolsonaro, sua amiga e principal cabo eleitoral, exerce no PL: montar um exército feminino para disputar as eleições municipais de 2024. “A partir de agora eu e a Michelle seguimos em estradas diferentes. Ela pelo PL e eu pelo Republicanos”, disse a senadora.

Damares vai assumir o comando do Movimento Mulheres Republicanas em abril. Assim como a ex-primeira-dama, ela também irá intensificar a agenda em todo país promovendo reuniões com lideranças locais e palestras sobre empoderamento feminino. A senadora disse a VEJA que seu foco será as mulheres católicas e evangélicas.

Antes de ingressar na política, Damares Alves comandou o Ministério das Mulheres no governo de Jair Bolsonaro. Sem nenhum histórico eleitoral, ela se lançou candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Com o apoio do casal Bolsonaro, especialmente da ex-primeira-dama, surpreendeu e conquistou a vaga.

Agora pretende usar a própria trajetória para tentar incentivar outras mulheres a se dedicarem à política. Hoje, o Republicanos tem 252 mil filiadas em todo o país.