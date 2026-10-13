Damares rechaça acordo para blindar ministros do STF de impeachment

Dias após o primeiro turno confirmar uma composição majoritariamente conservadora do Senado a partir do próximo ano, a senadora Damares Alves aproveitou a sessão desta terça-feira para enviar um recado ao STF.

A parlamentar descartou qualquer possibilidade de um acordão para proteger ministros da Corte contra eventuais processos de impeachment.

A posição da senadora é uma reação aos rumores de que haveria conversas institucionais de bastidores com o objetivo de evitar tensões e poupar magistrados.

Ela negou as insinuações de que cederia em nome de governabilidade ou estabilidade. Pontuou que não trabalhará como “fiadora de impunidade”. Aproveitou para cobrar que o princípio da responsabilização individual seja respeitado.

Continua após a publicidade

“Não tem acordo. As condutas serão investigadas. Não contem comigo para qualquer tentativa de acordo com suas excelências lá do outro lado que violaram direitos humanos o tempo todo”, destacou Damares, que listou o que considera abusos recentes da Corte.

Além disso, a senadora fez uma provocação para que o Senado mobilize a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para instalar uma “mini CPI” e apurar rigorosamente as denúncias contra o Supremo.