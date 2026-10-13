Damares rechaça acordo para blindar ministros do STF de impeachment
Posição da senadora é uma reação aos rumores de que haveria conversas institucionais de bastidores com o objetivo de evitar tensões e poupar magistrados
Dias após o primeiro turno confirmar uma composição majoritariamente conservadora do Senado a partir do próximo ano, a senadora Damares Alves aproveitou a sessão desta terça-feira para enviar um recado ao STF.
A parlamentar descartou qualquer possibilidade de um acordão para proteger ministros da Corte contra eventuais processos de impeachment.
A posição da senadora é uma reação aos rumores de que haveria conversas institucionais de bastidores com o objetivo de evitar tensões e poupar magistrados.
Ela negou as insinuações de que cederia em nome de governabilidade ou estabilidade. Pontuou que não trabalhará como “fiadora de impunidade”. Aproveitou para cobrar que o princípio da responsabilização individual seja respeitado.
“Não tem acordo. As condutas serão investigadas. Não contem comigo para qualquer tentativa de acordo com suas excelências lá do outro lado que violaram direitos humanos o tempo todo”, destacou Damares, que listou o que considera abusos recentes da Corte.
Além disso, a senadora fez uma provocação para que o Senado mobilize a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para instalar uma “mini CPI” e apurar rigorosamente as denúncias contra o Supremo.