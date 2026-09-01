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Política

Damares quer Senado sem votações por renúncia ou impeachment de Moraes

Senadora prometeu que fará uma maratona entre os gabinetes para garantir que a obstrução ocorra

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 16h38 | Atualizado em 1 set 2026, 20h53
Senadora Damarés Alves, com óculos claros e blazer cinza, sentada em uma mesa de reunião, com a mão no queixo, pensativa. À frente, uma placa de identificação com seu nome e cargo de Presidente da CDH. Ao fundo, uma parede com padrão geométrico em tons de cinza
A presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, senadora Damares Alves (Republicanos-DF) -  (Hugo Marques/VEJA)
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A senadora Damares Alves sugeriu a obstrução de todas as votações no Senado até que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, renuncie ou seja afastado da Corte.

A posição é um reflexo da decisão do ministro André Mendonça, do STF, de retirar o sigilo de um relatório da PF que expõe mensagens e contatos entre Moraes e o fundador do banco Master, Daniel Vorcaro.

“O Brasil está perplexo. Estou levantando o movimento agora, entre os colegas, que a gente não vai votar mais nada essa semana. Não se vota nem uma PEC, nenhum projeto de lei se Moraes não renunciar ou se a gente não impeachmizá-lo. Essa é a minha proposta. Enquanto esse homem estiver lá no Supremo, nós não vamos votar nada aqui no Senado”, disse a senadora.

A parlamentar prometeu que fará uma maratona entre os gabinetes para garantir que a obstrução ocorra. “É inadmissível o que estamos vendo hoje. Anotem isso: hoje é um dia histórico para o Brasil. A república foi colocada em xeque”.

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Caso os trabalhos fiquem paralisados, o Senado não conseguirá dar andamento a medidas de interesse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como a MP do fim da taxa da blusinha e a PEC do fim da escala 6×1.

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