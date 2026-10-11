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Política

Damares diz que cada voto no PL foi um ‘habeas corpus’ para Jair Bolsonaro

Senadora atribui o tsunami de direita nas urnas à influência do ex-presidente e vislumbra retorno político em 2030

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 11h00
A senadora Damares Alves em comissão do Senado
Senadora Damares Alves em comissão do Senado (Carlos Moura/Agência Senado)
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Damares diz que cada voto no PL foi um ‘habeas corpus’ para Jair Bolsonaro Priorize VEJA no Google

Ex-ministra de Jair Bolsonaro, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) exaltou as votações recordes de candidatos do PL, como Nikolas Ferreira (MG) e Lucas Pavanato (SP) à Câmara dos Deputados e sua amiga Michelle Bolsonaro (DF) ao Senado, e atribuiu o tsunami de direita nas urnas no último domingo, 4, à liderança política do capitão reformado, mesmo preso e proibido de se manifestar publicamente.

O sucesso eleitoral encorajou aliados do ex-presidente a vislumbrar seu retorno à política. O chefão do PL, Valdemar Costa Neto, já declarou que, se for eleito, Flávio Bolsonaro vai libertar seu pai, o que transformaria o capitão em um “forte candidato” à Presidência da República em 2030. Damares reforçou o coro. “O nosso sonho é Bolsonaro voltar para a urna”, afirmou a VEJA.

Na visão da ex-ministra, a quantidade de votos dirigidos a candidatos bolsonaristas foi uma resposta à “injustiça” com o ex-presidente, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado, e aos “desmandos” do Supremo Tribunal Federal. “Cada voto na urna por Bolsonaro foi um habeas corpus que o cidadão quis dar para ele. O cidadão fica assim: ‘Eu não posso libertar Bolsonaro, mas eu posso votar’”, declarou a parlamentar a VEJA.

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O resultado das eleições ao Congresso deixaram o PL com 28 senadores e 121 deputados a partir de fevereiro de 2027, as maiores bancadas de ambas as Casas. O candidato da sigla à Presidência avançou para o segundo turno à frente de Lula, por 47% a 45%, com uma vantagem de 2,2 milhões de votos. Dos vinte governadores já eleitos em seus estados, onze declararam apoio ao Zero Um na rodada final contra o petista.

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Flávio também recebeu o apoio de Lorenzo Pazolini (Republicanos-ES) e Alan Rick (Republicanos-AC), que disputam o governo de seus estados no segundo turno no final de outubro, e de Douglas Ruas (PL), que deve ser declarado governador eleito do Rio de Janeiro depois de o Tribunal Superior Eleitoral decidir anular os votos de Anthony Garotinho (Republicanos). 

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O panorama dá segurança a Damares para dizer que, “se a Suprema Corte prendeu Bolsonaro com medo de ele influenciar na eleição, percebeu que não adiantou prendê-lo”, porque “ele influenciou”.

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