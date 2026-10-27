Damares comanda missão do Senado em terra Yanomami nesta semana

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) embarca nesta semana para o Norte do país. Entre quarta-feira e sábado, a parlamentar lidera uma missão oficial da Subcomissão Permanente dos Povos Indígenas Yanomami, vinculada à Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado.

A viagem tem por objetivo inspecionar os serviços de saúde, avaliar a eficácia das políticas públicas federais e registrar depoimentos sobre a crise humanitária que atingiu o território indígena em 2023, provocada pela desnutrição e pelo garimpo ilegal.

A diligência foi autorizada após requerimento apresentado pela senadora em agosto, período em que o Ministério da Saúde divulgou dados sobre a incidência de malária na terra indígena, com 6.800 casos registrados nos primeiros seis meses de 2026.

De acordo com o cronograma da missão, também estão previstas reuniões com órgãos responsáveis, como a Funai e as Forças Armadas, a realização de uma audiência pública e a apuração de denúncias sobre insegurança na fronteira com a Venezuela.

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Todas as informações coletadas durante a viagem devem fundamentar propostas de melhorias para a proteção do povo Yanomami.