A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou ter pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para ouvir Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na prisão. Segundo ela, o objetivo é esclarecer como ocorreu o escândalo envolvendo a instituição financeira e identificar quem falhou na fiscalização.

Em declaração sobre o pedido, Damares disse que pretende compreender não apenas as responsabilidades pelo caso, mas também as falhas que permitiram que o episódio acontecesse. “Não basta punir culpados. Precisamos corrigir as falhas e proteger o sistema financeiro nacional!”, afirmou.

A iniciativa, segundo a senadora, busca obter informações sobre a atuação dos órgãos responsáveis pela fiscalização e contribuir para que problemas semelhantes não voltem a ocorrer. A autorização para ouvir Vorcaro depende de decisão do STF.

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