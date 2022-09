Dados de nova pesquisa sugerem onda a favor de Lula na reta final

A campanha deflagrada por Lula (PT) para tentar vencer a corrida presidencial no primeiro turno está surtindo efeito, como mostram dados da nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 28. De acordo com o levantamento, 24% dos entrevistados dizem que mudariam o voto para que o ex-presidente vença já no próximo domingo.

Dos eleitores de Ciro Gomes (PDT), que são os alvos preferenciais da ofensiva petista a favor do voto útil, 27% disseram que mudariam para viabilizar a consagração do ex-presidente. No caso dos eleitores de Simone Tebet (MDB), que também são cortejados por Lula, o percentual é de 30%. Entre os eleitores dos demais candidatos, essa possibilidade é rechaçada por 91%. A Quaest também perguntou se os entrevistados mudariam de voto para impedir que a eleição terminasse no primeiro turno. Em outra boa notícia para Lula, só 8% responderam sim.

Na semana anterior à votação, Lula colheu uma série de dados positivos. Do total de entrevistados, 44% preferem que ele vença e 32% preferem Bolsonaro. A diferença era de apenas 7 pontos em meados de setembro. Quando perguntados sobre do que têm mais medo, 47% responderam “a continuidade de Bolsonaro” e 39% disseram a “volta do PT”. Em meados de setembro, os percentuais eram de, respectivamente, 44% e 42% — uma situação de empate técnico.