Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Política

Da quase desistência em debate à terceira via: a aposta da campanha de Augusto Cury

Marqueteiro Sérgio Lima explica a tática para furar a polarização, detalha bastidor de debate e rebate suspeitas sobre impulsionamento nas redes

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 12h30 | Atualizado em 15 set 2026, 12h32
Homem de meia-idade, óculos e terno azul-marinho, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em uma coletiva de imprensa. Microfones de diversas emissoras estão à sua frente, em um ambiente interno com parede clara e janela ao fundo
O candidato do Avante à Presidência da República, Augusto Cury (Divulgação/Campanha/.)
Continua após publicidade
Da quase desistência em debate à terceira via: a aposta da campanha de Augusto Cury Priorizar nos meus resultados Google

O candidato à Presidência da República Augusto Cury tem buscado se consolidar como o principal nome da chamada terceira via na disputa ao Planalto. No levantamento CNT/MDA divulgado nesta terça-feira (15), o psiquiatra e escritor aparece em terceiro lugar, com 6% da preferência do eleitorado no primeiro turno — atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera com 40,6%, e do senador Flávio Bolsonaro (PL), que marca 30,4%.

Para o marqueteiro da campanha, Sérgio Lima, o desempenho recente está atrelado ao perfil do candidato, encarado como um nome “fora da política”. Segundo o estrategista, a característica inicial de ter pouca vivência partidária acabou se tornando um trunfo para furar a polarização nacional. A equipe de comunicação tem evitado os embates ideológicos diretos para apresentar o autor de best-sellers como uma figura capaz de dialogar com múltiplos setores da sociedade.

Em evento com empresários na capital paulista, Lima revelou que o ponto de virada da campanha ocorreu no debate da TV Bandeirantes. Na ocasião, Cury cogitou desistir da sabatina ao chegar à porta da emissora, irritado com a ausência dos principais adversários — Lula, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema —, mas decidiu permanecer no confronto com Caiado e Renan Santos.

Siga

Após a exibição do programa, a candidatura passou a receber apoios espontâneos de pequenos criadores de conteúdo nas redes virtuais, com públicos entre 1.000 e 10.000 seguidores. A equipe organizou uma reação em que o próprio candidato gravava vídeos de agradecimento aos simpatizantes. Segundo o marqueteiro, a tática gerou uma onda que levou influenciadores de maior porte a também engajar o nome do escritor.

Continua após a publicidade

A tese de Lima descarta completamente a hipótese de que a campanha de Cury estivesse realizando impulsionamento irregular de perfil nas plataformas.

Publicidade
TAGS:
Augusto Cury
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Radar
Renan Santos
Ronaldo Caiado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).