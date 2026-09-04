Cúpula do Congresso vê pouco espaço para avanço de pacote anti-STF em meio à crise da Corte

A crise que afeta o STF não deve abrir margem para que o Congresso se debruce sobre o pacote de medidas que buscam limitar poderes da Corte – o que representaria um resgate daquele combo anti-STF que surgiu no Legislativo em um momento em que os Poderes viviam às turras.

Esse é o diagnóstico de integrantes das cúpulas das duas Casas.

A leitura é que ressuscitar as proposições geraria um fato político que poderia ser explorado eleitoralmente até mesmo na etapa entre primeiro e segundo turno.

Há ainda a avaliação de que isso seria jogar mais ingredientes em um ambiente já complexo – isso poderia virar uma dor de cabeça quando a situação no Supremo se normalizar e os magistrados poderiam se unir em uma ofensiva contra o Parlamento.

Continua após a publicidade

Para integrantes das duas Mesas Diretoras, o desfecho das urnas na corrida presidencial será definitivo para acalmar os ânimos ou tensionar ainda mais as relações.