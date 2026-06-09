Culpa de Lula ou de Flávio? A nova pesquisa após o tarifaço de Trump

Uma nova pesquisa BTG/Nexus para medir as intenções de voto para presidente abordará o novo tarifaço de 25% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O levantamento será realizado entre os dias 12 e 14 de junho e contará com a participação de 2.000 entrevistados em todo o país. A sondagem poderá ser divulgada a partir da próxima segunda-feira, 15.

O levantamento acontece após forte repercussão da medida, que ocorreu dias depois da visita do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro à Casa Branca e da classificação das facções criminosas PCC e CV como grupos terroristas pelos EUA. Logo após o anúncio do tarifaço, o presidenciável buscou atrelar a imposição ao governo atual, afirmando que a taxa “é do Lula”, enquanto o presidente expressou críticas à família Bolsonaro e voltou a defender o Pix.

Além deste tema, a pesquisa também abordará os impactos da classificação de grupos terroristas para a segurança nacional do Brasil e a taxa de abstenção dos entrevistados nas eleições passadas.

A pesquisa BTG/Nexus

1. Intenção de voto: o levantamento questiona em quem os entrevistados votariam se as eleições fossem hoje dentre os candidatos Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Joaquim Barbosa (DC), Ronaldo Caiado (PSD), Aécio Neves (PSDB), Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (PMN).

O levantamento também mede disputas diretas entre Lula, Flávio, Caiado, Zema e Renan Santos e pede para que os entrevistados classifiquem cada um dos pré-candidatos mencionados na primeira pergunta em “é o único em quem votaria”, “poderia votar nele, ou em algum outro”, “não votaria nele de jeito nenhum” ou “não conhece”.

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Além disso, para os cenários de uma disputa direta entre Lula e Flávio no segundo turno, os entrevistados devem esclarecer se acreditam que sua escolha se deve por acreditarem que o candidato é o melhor ou se seria apenas para evitar que seu concorrente assuma.

2. Avaliação do governo Lula e atualidades: nesta parte do levantamento os entrevistados devem avaliar em “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim” e “péssimo” a atuação do atual presidente, além de opinar sobre os dois principais problemas do Brasil atualmente e comparar a economia e a sua situação financeira com a do governo passado e nos próximos seis meses.

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Nesta parte, levantamento também aborda temas recentes de grande repercussão na política brasileira e o sentimento dos entrevistados em relação a eles.

Sobre a classificação do PCC e CV como grupos terroristas, os entrevistados devem indicar se conhecem bem e acompanham o caso, se ouviram falar e sabem do que se trata ou se não ouviram falar e não sabem do que se trata. Em caso de conhecimento do tema, os eleitores devem apontar se acreditam que isso:

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“Vai ameaçar a segurança dos brasileiros – já que vai ser utilizado como uma desculpa/justificativa para os Estados Unidos interferirem e sancionarem o Governo brasileiro e o povo brasileiro, ameaçando a soberania nacional”

“Vai melhorar a segurança dos brasileiros – já que o Governo dos Estados Unidos vai agir somente para combater as facções do crime organizado brasileiro, sem interferir ou sancionar o Governo brasileiro e o povo brasileiro, preservando a soberania nacional”

“Não vai interferir na segurança dos brasileiros – já que a medida não vai implicar em qualquer intervenção dos Estados Unidos no Brasil, é apenas uma burocracia e encenação política”

Já sobre o novo tarifaço, os participantes devem responder se conhecem ou não o tema, com as mesmas alternativas da pergunta anterior, e devem opinar de quem acreditam ser a culpa pela implementação das novas taxas, de acordo com as afirmativas:

“É mais culpa do Lula, pois a falta de um bom relacionamento do Presidente brasileiro com o Governo dos Estados Unidos gerou essa nova tarifa”

“É mais culpa do Flávio Bolsonaro, pois a aproximação entre a família Bolsonaro e o Governo dos Estados Unidos gerou essa nova tarifa apenas para punir o governo Lula”

“Não é culpa de nenhum dos dois, pois o Governo dos Estados Unidos discute aplicar essa nova tarifa por interesses próprios, nem Lula e nem Flávio são culpados”

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Além disso, os entrevistados devem responder se possuem dívidas em aberto ou algum compromisso financeiro e se já ouviram falar do programa Desenrola 2.0 do governo federal e se já o utilizaram ou pretendem o utilizar no futuro.

3. Taxa de abstenção: os participantes são questionados sobre suas participações nas eleições de 2022 e 2018, além da intenção de participar das eleições deste ano. Eles também devem indicar em quem votaram no segundo turno em 2022 e classificar se se consideram ou não “antilula” e “antibolsonaro”.

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4. Encerramento: por último, o levantamento questiona sobre a renda mensal dos participantes, se algum deles já recebeu o programa Bolsa Família ou conhece alguém que o recebe, religião e cor e raça.