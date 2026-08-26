Crivella vai a julgamento no TRE em meio à campanha ao Senado

Candidato ao Senado no Rio de Janeiro, o ex-prefeito carioca e atual deputado Marcelo Crivella (Republicanos) vai a julgamento nesta quinta-feira, 27, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) no caso conhecido como “QG da Propina”. Os desembargadores precisam decidir se recebem a denúncia e tornam Crivella réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Mesmo se a decisão for desfavorável, ela não terá impacto direto sobre a candidatura. O julgamento está empatado em 3 a 3. O último voto pendente é o do desembargador Cláudio de Mello Tavares, presidente do TRE, que havia pedido mais tempo para analisar o processo.

O caso tem relação com o período em que Crivella foi prefeito do Rio. Ele chegou a ser preso preventivamente em 2021, nove dias antes do término do mandato, mas transferências do processo entre instâncias e ramos do Judiciário atrasaram o desfecho.