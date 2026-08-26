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Política

Crivella vai a julgamento no TRE em meio à campanha ao Senado

Tribunal Regional Eleitoral vai decidir se abre ação contra o candidato no caso do 'QG da Propina'

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 13h00 | Atualizado em 26 ago 2026, 13h14
Crivella: candidato ao Senado pelo Republicanos
Crivella: candidato ao Senado pelo Republicanos (Will Shutter/Câmara dos Deputados)
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Crivella vai a julgamento no TRE em meio à campanha ao Senado Priorizar nos meus resultados Google

Candidato ao Senado no Rio de Janeiro, o ex-prefeito carioca e atual deputado Marcelo Crivella (Republicanos) vai a julgamento nesta quinta-feira, 27, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) no caso conhecido como “QG da Propina”. Os desembargadores precisam decidir se recebem a denúncia e tornam Crivella réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Mesmo se a decisão for desfavorável, ela não terá impacto direto sobre a candidatura. O julgamento está empatado em 3 a 3. O último voto pendente é o do desembargador Cláudio de Mello Tavares, presidente do TRE, que havia pedido mais tempo para analisar o processo.

O caso tem relação com o período em que Crivella foi prefeito do Rio. Ele chegou a ser preso preventivamente em 2021, nove dias antes do término do mandato, mas transferências do processo entre instâncias e ramos do Judiciário atrasaram o desfecho.

A apuração aponta que ao menos R$ 53 milhões teriam sido arrecadados em um suposto esquema de corrupção por meio de empresas de fachada em nome de laranjas. O ex-prefeito nega envolvimento em desvios e se diz vítima de perseguição política.

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As investigações chegaram a deixar Crivella inelegível por abuso de poder político e econômico, mas uma decisão apertada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por 4 a 3, liberou o ex-prefeito para disputar a eleição.

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Na última Genial/Quaest para o Senado no Rio, divulgada nesta terça-feira, 25, Crivella apareceu com 6% das intenções de voto. Ele ficou atrás de Benedita da Silva (PT), que lidera com 10%, e de Carlos Jordy (PL), que marcou 7%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, há empate técnico entre os principais nomes da disputa pela segunda vaga.

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Marcelo Crivella
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