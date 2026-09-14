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Política

Crivella ganha reforço de Malafaia e Michelle na briga pelo voto da direita ao Senado

Ex-prefeito, do Republicanos, disputa mesmo eleitorado com Carlos Jordy e Portinho, ambos do PL

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 15h17 | Atualizado em 14 set 2026, 15h30
Dois homens sorridentes posam lado a lado. À esquerda, um homem de cabelos grisalhos e terno azul com gravata azul. À direita, um homem de cabelos escuros e blazer verde sobre camisa verde escura
Crivella com Silas Malafaia, que declarou apoio para o deputado ao Senado  (./Divulgação)
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Crivella ganha reforço de Malafaia e Michelle na briga pelo voto da direita ao Senado Priorizar nos meus resultados Google

As pesquisas para o Senado no Rio mostram a deputada Benedita da Silva (PT) na liderança e uma disputa acirrada pela segunda vaga. O ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) tenta atrair o voto da direita e, agora, conta com lideranças bolsonaristas de peso ao seu lado. Nesta segunda-feira, ele recebeu o reforço do pastor Silas Malafaia em sua campanha. E, no final de semana, Michelle Bolsonaro enviou um recado público, por meio da senadora e amiga Damares Alves (Republicanos), dizendo que “ama” o deputado federal e “está orando” por ele. “A Michelle Bolsonaro disse que está esperando a eleição para você chegar lá em Brasília e ela te receber no aeroporto com um  abraço apertado. Porque vai ser senador você aqui e ela no Distrito Federal”, discursou Damares de mãos dadas com Crivella em ato de campanha.

Há uma briga do bispo da Igreja Universal com os candidatos ao Senado do PL, Carlos Portinho e Carlos Jordy, pelo mesmo eleitorado. E os três vêm radicalizando o discurso para ganhar o voto dos bolsonaristas. Em vídeo, Malafaia afirma: “Eu apoio para senador Marcelo Crivella. Ele é o autor da Lei da Anistia”, diz na gravação, citando o projeto que deu origem à Lei da Dosimetria, em favor dos condenados do 8 de Janeiro. O líder religioso também afirma que Crivella “não vai dar moleza para Alexandre de Moraes no Senado”. O político esteve ontem no aniversário de Malafaia.

Já a cena com Damares Crivella postou nesta segunda nas redes. “Ela mandou dizer muito obrigada pelo amor que você tem a Jair Bolsonaro, e muito obrigada pelo amor que você tem pela vida dela”, afirmou a senadora sobre o recado enviado por Michelle.

Segundo a última pesquisa Datafolha, Benedita tem 18% das intenções de voto e é seguida por Carlos Jordy e Carlos Portinho, com 10% cada um. No entanto, há um empate técnico dos dois com Pedro Paulo (PSD) e Crivella, que têm 7% cada um, e Monica Benicio, que totalizou 6%.

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Já levantamento do Real Time Big Data divulgado na manhã desta segunda-feira mostra Benedita em situação menos confortável, empatada numericamente em 15% com Jordy. Há empate técnico no primeiro lugar com Crivella (13%) e Pedro Paulo (12%). Atrás vêm Portinho (10%) e Monica (9%).

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Marcelo Crivella
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