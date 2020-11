Crivella diz que Bolsonaro teve “coragem gigantesca” ao apoiá-lo

O prefeito do Rio de Janeiro e candidato à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos), votou na manhã deste domingo, 15, na Escola Municipal Sérgio Buarque de Holanda, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital. Com uma hora de atraso do horário previsto, Crivella chegou acompanhado da primeira-dama Sylvia Jane e do filho Marcelo Hodge Crivella, além de seguranças, dois batedores da Guarda Municipal e assessores. Em entrevista aos jornalistas, ele atacou o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), a TV Globo e os institutos de pesquisas. Crivella é o candidato mais rejeitado nas amostragens e está tecnicamente empatado com Martha Rocha (PDT) e Benedita da Silva (PT) na briga para chegar ao segundo turno. O prefeito elogiou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por tê-lo apoiado.

“O apoio que o presidente me deu foi muito grande. Ele entrou (na campanha) ainda no primeiro turno. Foi de uma coragem gigantesca. No Rio, temos o Luiz Lima, que é candidato do PSL, partido que apoia Bolsonaro. Ele deu uma lição. Sou muito grato”, afirmou Crivella. O prefeito, no entanto, não encontrou o presidente, que esteve no Rio para votar. Crivella minimizou a aparente falta de empenho de Bolsonaro em sua campanha e o fato dele ter chamado Eduardo Paes de “bom gestor” em uma live nas redes sociais. “Falo isso com pesar: o Eduardo foi delatado pelas empreiteiras Odebrecht, OAS, na Operação Lava Jato. Seu secretário de Obras foi preso”, disparou.

Crivella também afirmou que, caso vá para o segundo turno, Luiz Lima será o primeiro adversário a ser procurado para uma possível aliança. Ao chegar no local de votação, um eleitor gritou: “A Márcia está aí, Crivella? Posso fazer uma cirurgia nos meus olhos? A prefeitura me dá esse direito?”, questionou. O prefeito não respondeu. No ano passado, a servidora Márcia Nunes ficou conhecida após divulgação de um áudio de Crivella em uma reunião com líderes religiosos. Na gravação, o prefeito recomendava que a funcionária fosse procurada para agilizar cirurgias.

Apesar do risco de não chegar ao segundo turno, Crivella disse estar confiante. “Ilude-se o candidato que está na frente achar que já ganhou”, afirmou o prefeito referindo-se a Eduardo Paes. “Eu tinha 15 pontos na frente do (ex-governador Luiz Fernando) Pezão (em 2014), mas perdi a eleição”, lembrou Crivella. Antes de acompanhar o resultado em seu comitê de campanha, o prefeito participará de um culto na Igreja Universal do Reino de Deus, na Barra. Ele, que é bispo licenciado, percorrerá ainda bairros da cidade.

ÚLTIMAS PESQUISAS

Segundo a última pesquisa Datafolha, Crivella está com 18% dos votos válidos, bem atrás de Paes, que tem 40%. O atual prefeito, contudo, é o mais rejeitado pelo eleitorado: 62% dizem que não votariam nele de jeito nenhum. Já de acordo com o Ibope, o bispo aparece com 16% dos votos válidos, contra 41% de Paes. Neste instituto, o candidato do Republicanos também é o mais rejeitado, com 59%. Conforme mostrou os dois levantamentos, Crivella ainda perderia de Paes em um eventual segundo turno entre os dois.