Críticas a Janja motivaram Lula a atacar lobista amiga de Lulinha

Pessoas do entorno de Roberta Luchsinger ouvidas por VEJA relataram que a lobista, amiga de Lulinha, o filho mais velho de Lula, foi informada sobre o motivo que levou o presidente da República a atacá-la em entrevistas recentes.

A lobista relatou a amigos que Lula teve acesso a conversas que ela mantinha com Lulinha no WhatsApp. Nos diálogos que chegaram ao conhecimento do presidente, Luchsinger e o filho do presidente criticam a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

Lulinha e outros membros da família do presidente não têm boa relação com Janja.

As conversas a que Lula teria tido acesso estão em posse da Polícia Federal, que investiga Roberta Luchsinger e o filho mais velho do presidente por suspeitas de tráfico de influência no governo do petista.

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De acordo com as investigações, a lobista e Lulinha têm uma “sociedade oculta”, responsável por negociar interesses privados no governo.

Depois que as investigações vieram à tona e escancararam a intimidade e os negócios entre o filho mais velho de Lula e a lobista, o presidente passou a ser questionado sobre esse assunto.

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Nas primeiras vezes, limitava-se a dizer que Lulinha deveria ser investigado e punido, caso as suspeitas fossem comprovadas pela PF. Depois, passou a intensificar as críticas a Roberta Luchsinger, que, além de amiga do filho mais velho do presidente, também tem proximidade com diversas figuras conhecidas do PT.

Em três ocasiões, ao ser perguntado sobre a relação do seu primogênito com Roberta, Lula chamou a lobista de “pilantra” e negou qualquer relação de amizade com a empresária. Em uma das mensagens encontradas no celular de Roberta, ela se jacta da intimidade que teria com o próprio presidente.

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Na semana passada, Lula foi além e classificou Roberta Luchsinger como “Vorcaro feminino” – referência a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e pivô do maior escândalo financeiro da história do País.