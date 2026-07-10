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Política

Críticas a Flávio fazem Caiado ser o terceiro presidenciável mais citado nas redes

Levantamento mostra que o ex-governador de Goiás ultrapassou Romeu Zema e Renan Santos em volume e alcance da conversação digital

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 14h46 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h47
Homem de cabelos grisalhos, terno azul-marinho e gravata clara, sentado, gesticula com a mão esquerda enquanto segura um microfone amarelo com o logo Veja. Ao fundo, uma parede azul-escura com o logo Veja repetido em branco
Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, durante entrevista (Germano Luders/VEJA)
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Ao adotar postura mais crítica ao pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, o pré-candidato do PSD ao comando do Palácio do Planalto, Ronaldo Caiado, passou a ser o terceiro nome na corrida presidencial mais citado nas redes sociais.

É o que revela o monitoramento realizado pela plataforma Brandwatch entre 1o de junho e 9 de julho.

O levantamento mostra que o ex-governador de Goiás ultrapassou Romeu Zema e Renan Santos em volume e alcance da conversação digital.

Após operar com média de aproximadamente 4 mil menções e 10 milhões de impressões diárias – abaixo de Zema e Renan – ao longo de quase todo o período analisado, Caiado superou os adversários a partir de 7 de julho. No pico, Caiado registrou 21.237 menções e 42,2 milhões de impressões em um único dia.

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“Ao endurecer o tom contra Flávio Bolsonaro e se posicionar com clareza na disputa pela liderança da direita, Caiado conquistou o que nenhum outro nome da terceira via havia conseguido até agora: protagonismo orgânico na conversação digital, sustentado por dias consecutivos e confirmado em duas métricas independentes”, aponta a plataforma.

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