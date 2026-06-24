Criticado por Michelle, Flávio diz que é dia de jogo e que ninguém o aborrecerá

O pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, minimizou as críticas direcionadas a ele pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que disse ter sido maltratada e humilhada pelo primogênito de Jair Bolsonaro.

Pouco depois do desabafo público da madrasta, Flávio evitou polemizar e demonstrou que nada, nem ninguém o aborreceria por ser dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo.

“Hoje é dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar de coisa boa, vamos tratar de futebol”, afirmou Flávio em live nas redes sociais.

Mais cedo, Michelle foi às redes e divulgou um vídeo na qual expôs sua má relação com o postulante do PL ao Palácio do Planalto, com quem ela não falaria desde o ano passado após divergirem sobre uma aliança eleitoral no Ceará.

Continua após a publicidade

“Voltando ao Flávio. Telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou o telefone. E eu não tinha feito nada contra ele”, desabafou a ex-primeira-dama.

“Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Tentando evitar aumentar a polêmica, Flávio não citou Michelle nominalmente em nenhum momento da live e disse que o que está em jogo no Brasil está muito acima de qualquer vaidade.

Na transmissão, ele afirmou ter visitado o pai hoje, que teria mandando um abraço a todos.