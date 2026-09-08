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Política

Crise no STF preocupa campanha de Lula e governo adota tom de cautela

Governo avalia que Fachin deve intervir e encontrar um desfecho para a novela de embates entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 20h42 | Atualizado em 8 set 2026, 20h46
Lula, presidente do Brasil, com barba e cabelos brancos, veste terno cinza e gravata vinho, olhando para a esquerda com expressão séria. Ao fundo, letras brancas borradas e tons de verde e laranja
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Valter Campanato/Agência Brasil)
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A escalada da crise interna no STF,  com efeitos drásticos na PF, deixou a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva em alerta, o que fez com que o governo petista adotasse um tom de cautela para abordar o assunto publicamente.

Há, porém, pressa para que o presidente da Corte, Edson Fachin, intervenha e encontre um desfecho para a novela de embates protagonizada pelos ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes. A expectativa é que o mandatário busque o chefe do STF nos próximos dias.

Ontem, Lula e Fachin se encontraram no desfile de 7 de setembro e o magistrado teria garantido estar trabalhando para restabelecer a normalidade no Supremo.

Não contavam com a canetada de Mendonça, que determinou nesta terça-feira o afastamento do diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues e do diretor de inteligência da corporação, Leandro Almada da Costa.

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Como consequência, Lula teve um dia agitado, com uma série de reuniões para tratar da crise – além de conversas com auxiliares, ele esteve com membros da campanha.

Em um dos encontros, o presidente e ministros buscaram o tom que a AGU apresentaria horas depois em seu recurso contra o afastamento de Andrei do comando da PF. A iniciativa foi direcionada a Fachin e tem como principal alegação que a decisão tomada por Mendonça seria uma prerrogativa privativa do chefe do Executivo.

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Além da preocupação de não replicar comportamentos do clã bolsonarista de ataques a decisões judiciais, ficou decidido que nem governo, nem campanha devem fazer ataques direcionados a Mendonça ou defesa explícita de Moraes.

Isso porque uma iniciativa dessa natureza representaria trazer ainda mais a crise para dentro do Palácio do Planalto, o que seria muito prejudicial, ainda mais em um momento em que Lula e Flavio Bolsonaro aparecem empatados nas pesquisas de intenção de voto.

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Diante da expectativa de que Flávio surfe e consiga capitalizar politicamente em cima da crise da Corte, o entorno de Lula defende uma ofensiva imediata para que as investigações em torno do Dark Horse, que colam os escândalos de Daniel Vorcaro no primogênito de Jair Bolsonaro – voltem a avançar.

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