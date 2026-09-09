Crise no STF pode colocar nova indicação de Lula para Corte na geladeira

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A crise que envolve STF, PF e o governo leva o presidente Lula a adiar a indicação para a Corte. Jorge Messias perde apoio no Planalto pela atuação considerada “aquém do esperado”, enquanto Ricardo Couto, governador interino do Rio de Janeiro, ganha destaque como uma alternativa forte e bem cotada. A primeira-dama Janja se encontra com Couto, reforçando sua ascensão.

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Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que a crise que afeta o STF — transbordou para a PF e acabou por contaminar o governo — deve fazer com que o petista segure mais do que gostaria a indicação de um nome para compor a Corte.

Colocar a indicação em compasso de espera também tem relação com o fato de Jorge Messias, que teve seu nome rejeitado pelos senadores em maio e cuja reindicação era dada como certa até então, não estar tão bem cotado no entorno de Lula.

Há a avaliação de que sua atuação na reação à decisão de André Mendonça, do STF, de afastar o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, foi aquém da esperada.

Em paralelo, Ricardo Couto, governador interino do Rio de Janeiro que já foi elogiado publicamente mais de uma vez por Lula, estaria bastante prestigiado no Palácio do Planalto e seria considerado uma boa alternativa para o posto.

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A primeira-dama Janja Lula da Silva desembarca no Rio de Janeiro nesta quinta-feira para um evento no TJ-RJ, onde deve se encontrar com Couto.