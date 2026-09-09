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Política

Crise no STF pode colocar nova indicação de Lula para Corte na geladeira

Aliados avaliam que Messias, até então considerado um nome certo para a vaga, estaria mal cotado no Palácio do Planalto

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 12h30 | Atualizado em 9 set 2026, 12h36
Homem idoso, calvo e com barba branca, usa terno azul-marinho, camisa branca, gravata verde-escura e faixa presidencial verde e amarela. Ele ajusta a gravata com a mão direita, com um anel prateado no dedo anelar. Ao fundo, uma pessoa com camisa listrada colorida
Lula no desfile cívico-militar em Brasília - 07/09/2026 (EVARISTO SA/AFP)
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Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que a crise que afeta o STF — transbordou para a PF e acabou por contaminar o governo — deve fazer com que o petista segure mais do que gostaria a indicação de um nome para compor a Corte.

Colocar a indicação em compasso de espera também tem relação com o fato de Jorge Messias, que teve seu nome rejeitado pelos senadores em maio e cuja reindicação era dada como certa até então, não estar tão bem cotado no entorno de Lula.

Há a avaliação de que sua atuação na reação à decisão de André Mendonça, do STF, de afastar o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, foi aquém da esperada.

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Em paralelo, Ricardo Couto, governador interino do Rio de Janeiro que já foi elogiado publicamente mais de uma vez por Lula, estaria bastante prestigiado no Palácio do Planalto e seria considerado uma boa alternativa para o posto.

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A primeira-dama Janja Lula da Silva desembarca no Rio de Janeiro nesta quinta-feira para um evento no TJ-RJ, onde deve se encontrar com Couto.

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