Crise no STF e queda em pesquisas determina ajustes em campanha de Lula

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará por ajustes na reta final, às vésperas do primeiro turno das eleições.

Os últimos resultados de pesquisas de intenção de voto – que chegaram a mostrar Flávio Bolsonaro na dianteira – e projeções de que a sessão polêmica do STF poderia pesar contra ele nos levantamentos futuros ajudaram auxiliares a convencer o petista a ajustar a comunicação tanto na campanha da TV quanto nos atos políticos.

Como foi feito até aqui, o presidente seguirá falando de seu legado, mas dedicará menos tempo a isso e irá mais para o embate político, fazendo críticas mais duras ao seu principal adversário na urnas. Comparações sobre suas trajetórias serão exploradas.

Lula também resgatará o tema da soberania, considerado um dos pontos a seu favor em comparação a Flávio, que tem sua digital nas decisões desfavoráveis de Donald Trump em relação ao Brasil.