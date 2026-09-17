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Política

Crise no STF e queda em pesquisas determina ajustes em campanha de Lula

Petista manterá exaltação de seu legado, mas dará mais espaço a falas politicas, com críticas a Flavio Bolsonaro, seu principal adversário nas urnas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 13h30 | Atualizado em 17 set 2026, 14h31
Lula, um homem idoso de cabelos e barba grisalhos, vestindo terno azul-marinho e camisa azul-clara, fala em um microfone com a mão direita levantada e o dedo indicador apontando para cima, em um fundo laranja
O presidente Lula - 08/09/2026 (SERGIO LIMA/AFP)
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Crise no STF e queda em pesquisas determina ajustes em campanha de Lula Priorizar nos meus resultados Google

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará por ajustes na reta final, às vésperas do primeiro turno das eleições.

Os últimos resultados de pesquisas de intenção de voto – que chegaram a mostrar Flávio Bolsonaro na dianteira – e projeções de que a sessão polêmica do STF poderia pesar contra ele nos levantamentos futuros ajudaram auxiliares a convencer o petista a ajustar a comunicação tanto na campanha da TV quanto nos atos políticos.

Como foi feito até aqui, o presidente seguirá falando de seu legado, mas dedicará menos tempo a isso e irá mais para o embate político, fazendo críticas mais duras ao seu principal adversário na urnas. Comparações sobre suas trajetórias serão exploradas.

Lula também resgatará o tema da soberania, considerado um dos pontos a seu favor em comparação a Flávio, que tem sua digital nas decisões desfavoráveis de Donald Trump em relação ao Brasil.

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