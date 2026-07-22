Crise na Nicarágua e declaração de Ortega inflamam debate político nas redes, aponta levantamento

As recentes declarações do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, voltaram a ocupar o noticiário político do Brasil nos últimos dias. Ele afirmou que o país não terá mais eleições, para impedir que a oposição chegue ao poder.

“Não haverá mais eleições aqui para que eles (a oposição) tentem tomar o governo e o poder”, declarou Ortega em seu discurso durante a comemoração da Revolução Sandinista de 1979.

Levantamento da Nexus aponta que o engajamento a respeito do tema ultrapassou 675 mil interações em 24 horas no X, no Instagram e no Facebook. Foram considerados os comentários, curtidas e compartilhamentos feitos nas três redes sobre o assunto no intervalo entre as 9h de ontem (21) e as 9h de hoje (22).

No X, às 9h da manhã de hoje, “Nicarágua” ranqueou na 7ª colocação dos Trending Topics Brasil das últimas 24 horas. O Google Trends também reflete o interesse local pelo assunto: o nome de Daniel Ortega foi pesquisado mais de 50 mil vezes nas últimas 48h no Brasil, em aferição às 9h.

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As redes repercutiram as declarações do presidente nicaraguense. Políticos oposicionistas à gestão federal e parlamentares de direita aproveitaram a oportunidade para resgatar o histórico de alianças da esquerda, vinculando diretamente a figura de Daniel Ortega ao presidente Lula. Este grupo cobrou posicionamentos mais contundentes do líder brasileiro.

Em contrapartida, perfis governistas e analistas argumentaram que os ataques do líder nicaraguense demonstram que o Brasil manteve uma postura diplomática, reforçando a conduta do Itamaraty diante de regimes autoritários.

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Levantamento da Nexus indica que, no X, às 9h da manhã desta quarta-feira (22), “Nicarágua” ranqueou na 7ª colocação dos Trending Topics Brasil das últimas 24 horas.

A ordem dos Trending Topics respeita uma série de variáveis que vão além do número de citações ao termo, como o fator novidade (o quão recente é o tópico), volume, velocidade, engajamento e personalização.

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No Google Trends Brasil, em aferição às 9h de hoje (22) também, “daniel ortega” esteve em 12º lugar nas buscas das últimas 48 horas. O nome do presidente da Nicarágua foi pesquisado mais de 50 mil vezes, com pico de procura registrado às 17h da última segunda-feira (20).