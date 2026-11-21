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A crise entre o prefeito Ricardo Nunes e seu vice, Mello Araújo, após denúncias de desvios milionários, expõe um racha na gestão de São Paulo e reacende a histórica e conturbada relação entre titulares e vices no Brasil. Conheça os bastidores do conflito e os impactos nas próximas eleições.

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Em quase 140 anos de República, o Brasil testemunhou muitas divergências entre presidentes e seus vices, que começaram logo no alvorecer do novo regime de governo. Deodoro da Fonseca teve vários atritos com o então segundo homem mais importante do país, Floriano Peixoto (como ele, marechal e alagoano), peça ativa na articulação que culminou com a renúncia do presidente em 23 de novembro de 1891. De lá para os dias atuais, muitos chefes de governo (federal, estaduais ou municipais) entraram em rota de colisão com seus eventuais substitutos. A longa lista de confusões ganhou novo capítulo nos últimos dias com a crise instalada em São Paulo entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o vice, Mello Araújo (PL), depois que este encaminhou denúncias de irregularidades no uso de dinheiro público contra o governo que integra. O episódio leva tensão ao comando da maior cidade do país e deve impactar não só a sucessão municipal em 2028, como a disputa ao governo paulista em 2030.

Tudo começou com o vice-prefeito atirando contra a própria gestão. No início de novembro, ele encaminhou documentos para o Ministério Público de São Paulo pedindo apuração sobre um suposto desvio de mais de 20 milhões de reais da Secretaria de Esportes, por meio do pagamento de eventos da Virada Esportiva que não ocorreram ou não foram realizados como estavam previstos em contrato. Surpreso com o movimento do, em tese, aliado, Nunes rebateu as acusações e sustentou que as atividades ocorreram e que o município fiscalizou o uso dos recursos públicos. Nos bastidores, o prefeito disse que o colega de chapa precisava “checar melhor” as denúncias que fazia, já que ele poderia perder sua credibilidade. Admitiu, porém, que o caso impactou o ambiente político na gestão. “Está todo mundo desconfortável”, desabafou o prefeito a pessoas mais próximas.

A crise era algo que se desenhava desde a eleição. Estreante na política, o ex-comandante da Rota, tropa de elite da Polícia Militar, Mello foi imposto como candidato a vice pelo ex-­presidente Jair Bolsonaro como condição para selar o apoio à reeleição do emedebista. O postulante a vice tinha como única experiência ter sido presidente do Ceagesp, entreposto federal de alimentos em São Paulo, também por indicação de Bolsonaro. O prefeito tinha outros nomes em mente, mas teve de ceder à indicação para viabilizar a ampla aliança que foi fundamental no duro embate contra Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB), na campanha de 2024.

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Reeleito, Nunes já demonstrava para integrantes de seu entorno suas desconfianças com Mello Araújo. Logo em março de 2025, dois meses após assumir como vice-prefeito, o ex-­PM passou a receber e encaminhar informações de possíveis irregularidades envolvendo a prefeitura. “De março até hoje, são dezenas que eu encaminhei. Uma denúncia que chega não significa que tem crime. Mas tem que ser apurada”, afirmou a VEJA o vice-prefeito. Segundo ele, diversas suspeitas foram entregues à Controladoria-Geral do Município e ao próprio Ricardo Nunes. “Quando eu perguntava como andava aquela apuração, diziam que está sob sigilo. Então, comecei a enviar ao Ministério Público”, completou Mello Araújo.

A falta de consistência dessas denúncias e o perfil do vice reduziram o impacto do barulho. Mesmo dentro do PL nenhuma voz se juntou a ele após a divulgação das denúncias. Na Câmara Municipal, o próprio Mello Araújo admite que só Janaina Paschoal (PP), entre os 55 parlamentares, declarou apoio. A oposição sinaliza uma tentativa de abertura de CPI, mas vereadores classificam como difícil o andamento de uma apuração. “O assunto, sinceramente, teve repercussão zero. Na Câmara, o vice-prefeito é visto como doido”, diz um vereador da oposição. Antes mesmo desse episódio de fogo amigo, o prefeito vinha buscando havia tempos se afastar do vice. Tentou, de forma discreta, emplacá-lo como candidato ao Senado na vaga aberta após o autoexílio de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, mas não teve sucesso. Agora, por motivos óbvios, o clima azedou de vez.

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O embate entre ambos tem potencial para impactar as duas próximas eleições. Em seu segundo mandato, Nunes governará até o final de 2028 e ficará dois anos sem cargo até disputar a sucessão do governador Tarcísio de Freitas, seu aliado. Para manter relevância política, é fundamental fazer seu sucessor, mas poderá ter como adversário o próprio vice, que não descarta ser candidato. Araújo, porém, admite estar politicamente isolado, sem o apoio até do PL. A única carta na manga que pode ter é um eventual novo aceno de Bolsonaro.

O desfecho desse tipo de situação é imprevisível. Na história recente, o principal entrevero se deu entre a presidente Dilma Rousseff e o vice, Michel Temer. Em meio à crise que se abateu sobre sua gestão, a petista acreditava que o emedebista articulava sua queda nos bastidores. Já Temer estava incomodado com o tratamento que recebia, tanto que ficou célebre a carta que enviou à petista em 2015, dizendo sentir-se “um vice decorativo”. O episódio botou lenha na fogueira na qual ardia o governo e que terminou no impeachment de Dilma no ano seguinte.

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Cartas, aliás, são uma constante na relação desgastada entre titulares e vices. Foi por meio de uma correspondência desse tipo que Deodoro da Fonseca manifestou a seu vice o descontentamento com o establishment militar. “Floriano, estou convencido de que todos procuraram contrariar-me”, escreveu pouco antes de ser forçado a renunciar. Também foi por meio de uma carta, em maio de 1992, que Itamar Franco comunicou a Fernando Collor que estava se desfiliando do PRN, partido do presidente, e se afastando politicamente do governo por discordar da política liberal, da reforma ministerial que empoderou o Centrão e das acusações de corrupção. Em dezembro, Itamar assumiria o governo com a renúncia de Collor. Já Bolsonaro não escreveu nem recebeu nenhuma carta, mas deixou público seu descontentamento com o general Hamilton Mourão, que fazia críticas frequentes ao governo. Ao tentar se reeleger, em 2022, Bolsonaro optou por outro general, Walter Braga Netto, como colega de chapa. “Vice tem que ser uma pessoa que não te dê trabalho e que some”, disse Bolsonaro.

O modelo de escolha do vice no Brasil já permitiu que o número 2 da hierarquia do Executivo fosse de outra corrente política diferente, o que amplificava os problemas. No início dos anos 1960, por exemplo, Jânio Quadros e João Goulart haviam sido eleitos por chapas diferentes e representavam correntes políticas muito distintas — Jânio era ligado à conservadora UDN, enquanto Goulart tinha o apoio dos sindicatos e da esquerda. A renúncia de Jânio, em 1961, marcou o início da crise que levaria à deposição de Goulart pelos militares, em 1964. O modelo, previsto desde a Constituição de 1946, foi uma forma de distribuir poder após quinze anos de Getúlio Vargas, incluindo oito anos da ditadura do Estado Novo (1937-1945). “Dar ao vice legitimidade eleitoral própria era uma forma de distribuir o poder e criar contrapesos dentro do Executivo”, diz o pesquisador em direito Vitor Marques, doutor pela PUC-SP. A Emenda Constitucional nº 9, de 1964, e depois a Constituição de 1988 consolidaram a vinculação entre titular e vice. “A chapa agora é indivisível na formação e na responsabilização”, diz Marques.

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Nem só de trombadas, no entanto, se faz a história entre titular e vice. FHC, por exemplo, teve uma relação tranquila com Marco Maciel, um vice discreto e confiável que permitiu a construção de uma aliança segura entre o PSDB e o PFL, então um dos grandes partidos do Congresso. Lula também não tem do que reclamar. Nos dois primeiros mandatos, valeu-se da escolha do empresário José Alencar, então do PL, para atenuar a imagem de radical de esquerda — expediente que voltaria a repetir com sucesso ao escolher o ex-tucano Geraldo Alckmin em 2022. Para o cientista político Ricardo Costa de Oliveira, professor da UFPR, a tensão pública entre titular e vice é sempre algo a ser evitado. “Ela aumenta a rejeição do titular do cargo, passa uma imagem de fragilidade política. Quando há uma briga, como nesse caso em São Paulo, ainda longe das eleições, há muito tempo para haver desgaste político da gestão”, afirma. De fato, o desconforto apontado pelo prefeito Ricardo Nunes pode ter que durar ao menos até 2028, o que vai exigir habilidade política de ambos. A convivência não é simples, mas o barco em que navegam, por ora em águas revoltas, continua sendo o mesmo.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022