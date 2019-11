Crise do PSL: Carla Zambelli diz que Bivar pediu cassação de seu mandato

Em postagem no Twitter na noite desta quarta-feira 6, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) disse ter informações de que o presidente de seu partido, Luciano Bivar, entrou com pedido de cassação de seu mandato na Comissão de Ética da Câmara por “quebra de decoro” após críticas públicas de Zambelli a membros da legenda.

Carla Zambeli afirmou que a ação foi tomada com “articulação interna” da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP). Enquanto Hasselmann se distanciou da ala bolsonarista da legenda, Zambelli segue ligada ao presidente, que já declarou haver “80% de chances” de deixar o partido.

“Ontem o Presidente Bolsonaro me pediu paciência e determinação. Falou dos ‘colegas’ que querem sentar na janela logo na chegada. Hoje recebi notificação de: pedido de cassação de mandato (Joice) / pedido de expulsão do PSL (cia da Joice)”, escreveu Zambelli no Twitter.

– pedido de expulsão do PSL (cia da Joice).@Jairbolsonaro é um PROFETA. https://t.co/iyUDdiotVL — Carla Zambelli (@CarlaZambelli17) November 7, 2019

Sobre o pedido de cassação de seu mandato, Zambelli questionou, em outro tuíte: “será falta de trabalho? Depois eu que sou invejosa? Depois nós é que somos autoritários? Falta do que fazer, viu”.