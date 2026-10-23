Crise de falta de oxigênio em Manaus volta no debate entre Lula e Flávio

A crise da falta de oxigênio em Manaus, durante a pandemia da covid-19, foi tema do embate entre Lula e Flávio Bolsonaro no debate presidencial desta sexta-feira, 23. O presidente disse que seu antecessor, Jair Bolsonaro, debochou de vítimas da covid e imitou uma pessoa sentindo falta de ar.

Flávio rebateu Lula, afirmando que esse vídeo foi uma fake news, e pediu que a sua equipe publicasse nas redes sociais a íntegra do momento em que seu pai fez a fala. O senador disse que o ex-presidente estava criticando a falta de estrutura dos hospitais. Na época, Jair Bolsonaro estava se referindo ao protocolo de atendimento adotado à época pelo ministro Henrique Mandetta (Saúde).