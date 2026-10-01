Crise com a CNBB expõe limites da aliança de Flávio Bolsonaro com católicos, aponta estudo

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A campanha de Flávio Bolsonaro enfrenta uma crise com o eleitorado católico, evidenciada por um relatório da Casa Galileia. Conflitos e boatos sobre Nossa Senhora Aparecida expuseram a fragilidade de sua aliança, levando à debandada de antigos apoiadores e desafios para reverter a desvantagem frente a Lula entre os católicos.

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A uma semana do primeiro turno, a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República enfrenta um problema sério em seu plano de atrair novos eleitores. Escolhido para dar continuidade ao legado do pai, Jair Bolsonaro, o candidato viu surgirem conflitos que expuseram as fragilidades de sua aliança com os católicos. A constatação está em um relatório especial produzido pela Casa Galileia, uma organização da sociedade civil que atua por meio de campanhas e comunicação estratégica para engajar cristãos no fortalecimento da democracia.

O estudo revela que a crise recente envolvendo o candidato em atritos com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em meio aos boatos de que ele estaria envolvido em campanha para tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil não foi um ruído fortuito de reta final, mas sim o sintoma de um colapso em parte do eleitorado que sustentava a família Bolsonaro.

A principal novidade apontada pelo levantamento é o vácuo deixado por velhos aliados. Em 2022, a candidatura de Jair Bolsonaro contou com a militância engajada de referências do conservadorismo católico. Agora, o monitoramento das redes e bastidores mostra um cenário de debandada velada: nomes de enorme apelo digital, como os padres Paulo Ricardo e Jean Marcos, além da influente estrutura dos Arautos do Evangelho, silenciaram-se na campanha de 2026. Sem esses padrinhos de peso para avalizá-lo, Flávio ficou desprotegido diante do eleitorado tradicional.

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A tensão aumentou após a circulação da informação falsa envolvendo Nossa Senhora Aparecida. A notícia era mentirosa, mas ganhou força porque o candidato costuma usar a máxima evangélica de que “o Brasil é do Senhor Jesus”. Para tentar conter o estrago, Flávio gravou um vídeo ao lado da deputada católica Chris Tonietto (PL-RJ) negando o boato. No vídeo, ele mudou o tom: deixou o discurso religioso mais duro de lado e disse que respeita todas as religiões, pedindo a ajuda dos próprios católicos para desmentir a história.

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A polêmica, porém, virou um ataque direto à liderança da Igreja Católica. Flávio afirmou que pessoas ligadas à CNBB teriam ajudado a espalhar o boato sobre a padroeira. Aliados conservadores saíram em sua defesa, como o influenciador Álvaro Mendes, do Centro Dom Bosco, e o padre Deivid Nass, que criticaram a CNBB e acusaram a entidade de apoiar a esquerda. Por outro lado, religiosos como dom Devair Araújo da Fonseca lembraram que a Igreja Católica não tem partido político.

O episódio mostra a diferença entre a estratégia de Flávio com os dois maiores grupos cristãos do país. Enquanto no meio evangélico o candidato busca o apoio direto de grandes pastores, como Silas Malafaia, no catolicismo a situação é diferente. A CNBB não apoia candidatos nem faz alianças políticas. Por isso, para falar com os católicos, Flávio depende de deputados conservadores, influenciadores e padres populares na internet, como Frei Gilson e padre Reginaldo Manzotti.

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Essas pontes, no entanto, não foram suficientes para garantir um apoio amplo. As pesquisas mostram que Flávio lidera entre os evangélicos, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua vencendo entre os católicos.

A campanha chegou a estudar a indicação de uma vice católica para diminuir essa resistência, como a deputada federal Simone Marquetto (PP), que tem bastante entrada com o público católico nas redes sociais, onde posta com frequência sobre o tema, ou a economista Daniella Marques, ex-presidente da Caixa. No entanto, as dificuldades para fechar acordos partidários falaram mais alto e o escolhido para a chapa foi o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), que também é católico.