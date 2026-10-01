Crise com a CNBB expõe limites da aliança de Flávio Bolsonaro com católicos, aponta estudo
Relatório da Casa Galileia, que atua para engajar cristãos na política, diz que senador não conseguiu manter apoio que seu pai tinha entre líderes conservadores
A uma semana do primeiro turno, a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República enfrenta um problema sério em seu plano de atrair novos eleitores. Escolhido para dar continuidade ao legado do pai, Jair Bolsonaro, o candidato viu surgirem conflitos que expuseram as fragilidades de sua aliança com os católicos. A constatação está em um relatório especial produzido pela Casa Galileia, uma organização da sociedade civil que atua por meio de campanhas e comunicação estratégica para engajar cristãos no fortalecimento da democracia.
O estudo revela que a crise recente envolvendo o candidato em atritos com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em meio aos boatos de que ele estaria envolvido em campanha para tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil não foi um ruído fortuito de reta final, mas sim o sintoma de um colapso em parte do eleitorado que sustentava a família Bolsonaro.
A principal novidade apontada pelo levantamento é o vácuo deixado por velhos aliados. Em 2022, a candidatura de Jair Bolsonaro contou com a militância engajada de referências do conservadorismo católico. Agora, o monitoramento das redes e bastidores mostra um cenário de debandada velada: nomes de enorme apelo digital, como os padres Paulo Ricardo e Jean Marcos, além da influente estrutura dos Arautos do Evangelho, silenciaram-se na campanha de 2026. Sem esses padrinhos de peso para avalizá-lo, Flávio ficou desprotegido diante do eleitorado tradicional.
A tensão aumentou após a circulação da informação falsa envolvendo Nossa Senhora Aparecida. A notícia era mentirosa, mas ganhou força porque o candidato costuma usar a máxima evangélica de que “o Brasil é do Senhor Jesus”. Para tentar conter o estrago, Flávio gravou um vídeo ao lado da deputada católica Chris Tonietto (PL-RJ) negando o boato. No vídeo, ele mudou o tom: deixou o discurso religioso mais duro de lado e disse que respeita todas as religiões, pedindo a ajuda dos próprios católicos para desmentir a história.
A polêmica, porém, virou um ataque direto à liderança da Igreja Católica. Flávio afirmou que pessoas ligadas à CNBB teriam ajudado a espalhar o boato sobre a padroeira. Aliados conservadores saíram em sua defesa, como o influenciador Álvaro Mendes, do Centro Dom Bosco, e o padre Deivid Nass, que criticaram a CNBB e acusaram a entidade de apoiar a esquerda. Por outro lado, religiosos como dom Devair Araújo da Fonseca lembraram que a Igreja Católica não tem partido político.
O episódio mostra a diferença entre a estratégia de Flávio com os dois maiores grupos cristãos do país. Enquanto no meio evangélico o candidato busca o apoio direto de grandes pastores, como Silas Malafaia, no catolicismo a situação é diferente. A CNBB não apoia candidatos nem faz alianças políticas. Por isso, para falar com os católicos, Flávio depende de deputados conservadores, influenciadores e padres populares na internet, como Frei Gilson e padre Reginaldo Manzotti.
Essas pontes, no entanto, não foram suficientes para garantir um apoio amplo. As pesquisas mostram que Flávio lidera entre os evangélicos, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua vencendo entre os católicos.
A campanha chegou a estudar a indicação de uma vice católica para diminuir essa resistência, como a deputada federal Simone Marquetto (PP), que tem bastante entrada com o público católico nas redes sociais, onde posta com frequência sobre o tema, ou a economista Daniella Marques, ex-presidente da Caixa. No entanto, as dificuldades para fechar acordos partidários falaram mais alto e o escolhido para a chapa foi o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), que também é católico.