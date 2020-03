Criado em gabinete de Eduardo Bolsonaro, perfil usado em ataques sai do ar

A conta do Instagram @bolso_feios, usada para realizar ataques virtuais a supostos adversários do presidente Jair Bolsonaro, foi retirada do ar da internet nesta quarta-feira, 4, horas depois de vir a público que a página foi criada dentro do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, o filho “zero três” do presidente.

Com base em informações do Facebook à CPMI das Fake News, reveladas pelo site de notícias Uol, a conta foi criada a partir de um telefone usado por Eduardo Guimarães, secretário parlamentar de Eduardo. O e-mail utilizado para registrar a conta no Facebook também pertence ao “zero três”: eduardo.gabinetesp@gmail.com. Além disso, o número de IP (espécie de identidade) do computador empregado na abertura do perfil no Instagram está localizado dentro da Câmara dos Deputados.

As informações foram repassadas pelo Facebook à CPMI, com base em um pedido de quebra de sigilo de contas do Instagram feito pelo deputado Túlio Gadelha (PDT-PE). A conta @bolso_feios foi criada em 2018, durante a campanha presidencial.

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) já havia afirmado que o perfil @bolso_feios era administrado por Guimarães. A afirmação foi feita em dezembro passado, em sessão da CPMI. O deputado Eduardo Bolsonaro refutou a acusação, dizendo que esse tipo de perfil é criado espontaneamente por apoiadores de seu pai.

Hoje à tarde, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) acusou Eduardo de mentir “covardemente” à Comissão. “Eu quero saber qual vai ser a desculpa. O Eduardo vai ligar para o papai e pedir para o Facebook desmentir para a Justiça; dizer que foi engano?”, questionou durante a sessão da CPMI.

Procurado por Veja, Eduardo não retornou as ligações. Entretanto, falou sobre o assunto em vídeo publicado em rede social na noite de hoje. Ele afirma que o perfil também faz piada com sua família e trata-se da conta individual de um funcionário. Veja: