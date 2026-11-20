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Após a vitória nas urnas, Lula enfrenta o desafio de acalmar o mercado e montar sua equipe ministerial. Entre cobranças por responsabilidade fiscal e articulação com o Congresso, o presidente ainda guarda a sete chaves os nomes que ditarão o rumo do novo mandato. Confira os bastidores em VEJA.

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Quando é cobrado a tomar uma decisão ou aconselhado a fazer uma mudança de rota com a qual não concorda, Lula costuma responder quase sempre da mesma maneira: “Ganhe uma eleição presidencial que a gente conversa”. É uma forma de reafirmar sua autoridade e lembrar de seu recorde de vitórias em disputas pelo Palácio do Planalto (eram três, agora são quatro). É uma forma também de dizer que ele, mais do que ninguém, sabe tomar decisões certas no momento certo. E de ressaltar, como já declarou publicamente, que não se rende a pressões de pesquisas, do mercado, de adversários e de aliados. O tempo da decisão é dele, só dele. A consagração nas urnas respalda essa postura, mas não apaga os problemas enfrentados pelo país — nem a necessidade de solucioná-los. O eleitorado que renovou o mandato de Lula quer saber o que ele pretende fazer na economia, na área social e na segurança pública. Quer conhecer o norte da futura administração. Quatro semanas depois de protagonizar uma virada histórica no segundo turno, o presidente, no entanto, ainda não revelou seus planos, o que tem elevado as pressões e expectativas sobre o novo governo.

O mercado é um termômetro dessa indefinição. Desde a eleição, o dólar e a fatura cobrada pelos credores para financiar o governo subiram. Bancos internacionais, como Goldman Sachs e Morgan Stanley, cortaram a recomendação para ações de empresas brasileiras. Já instituições financeiras nacionais revisaram para baixo a previsão de crescimento e para cima a estimativa de inflação em 2027. Analistas apontam para o risco de escalada dos preços e de recessão num horizonte próximo. A razão desses movimentos é o descontrole das contas públicas, que implica a necessidade, como reconhecem até governistas, de um ajuste fiscal capaz de conter a expansão das despesas obrigatórias e da dívida pública, que subiu mais de 10 pontos percentuais no terceiro mandato de Lula, chegando a 83% do produto interno bruto (PIB). Durante a campanha, Lula chamou de “babaquice” a pressão por ajuste e afirmou que sempre teve compromisso com a responsabilidade fiscal. “Não posso virar refém da direita, do sistema financeiro, do mercado. Eu tenho que ser refém do povo brasileiro”, disse o presidente ao primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que o recebeu na segunda-feira 16.

Enquanto o chefe entoava um discurso de palanque no exterior, seus assessores em Brasília tentavam convencer o Congresso a aprovar um plano de ajuste fiscal apresentado dias antes numa tentativa de acalmar o mercado. A proposta prevê uma redução de gastos de cerca de 50 bilhões de reais no próximo ano e, portanto, está na direção correta, mas ainda é insuficiente diante do tamanho do problema. Decorre daí uma série de dúvidas. Ela será a única iniciativa de Lula na área ou medidas mais duras serão adotadas adiante? O enigma começará a ser desvendado quando for anunciado o futuro ministro da Fazenda. Dependendo do escolhido, a perspectiva será de frustração do mercado ou de otimismo por uma guinada na política fiscal — desde que o nome escalado tenha autonomia para executá-la. Na banca de especulações, são cotados para a função, entre outros, o atual ocupante do cargo, Dario Durigan, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT).

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A escolha do ministro da Fazenda também terá um componente político importante, já que ele tende a entrar imediatamente na lista de possíveis sucessores de Lula nas urnas. O mesmo valerá para o novo chefe da Casa Civil, posto para o qual são cogitados, por exemplo, Fernando Haddad e o senador Camilo Santana, ambos petistas. Em seu terceiro mandato, Lula deixou correr solta a disputa entre os titulares dessas duas pastas. À frente da equipe econômica, Haddad reclamava de ser sistematicamente sabotado por Rui Costa (PT), que foi eleito em outubro senador pela Bahia. Já Costa, o ex-gerente da máquina, afirmava que Haddad vazava informações desabonadoras sobre ele. O embate, de acordo com aliados, contribuiu para que a gestão se perdesse em intrigas internas e não tivesse um rumo definido. Eis outras dúvidas: Lula voltará a exercer o papel de árbitro e dará uma marca à nova administração, o que não ocorreu no governo atual? Ele conseguirá manter sua equipe minimamente unida, inclusive no que diz respeito à política econômica?

Numa videoconferência com investidores, Dario Durigan disse não acreditar em recessão no próximo ano e falou que novas medidas fiscais podem ser adotadas. O problema é que ninguém sabe se ele permanecerá no ministério, será remanejado de função ou deixará o governo. “Temos um compromisso forte de tentar manter o Estado de bem-estar social, pelo qual o presidente Lula é o maior responsável na nossa história, mas, ao mesmo tempo, precisamos criar sustentabilidade para a trajetória fiscal”, afirmou o ministro. Hoje, a necessidade mais imediata é unificar o discurso e debelar a rebelião no campo governista contra o pacote de ajuste fiscal emergencial. Na quinta-feira 12, o Senado aprovou a toque de caixa o texto-base da proposta, deixando pendente a análise de destaques que, na prática, podem mudar substancialmente o texto. Após a sessão, alguns aliados de Lula começaram a atacar a iniciativa, dizendo que ela cortava verbas para programas sociais e representava um estelionato eleitoral. Outros governistas, então, rebateram os colegas, numa refrega assistida de camarote pela oposição, que explorou o tema nas redes.

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Em meio à confusão, o governo disse ter fechado um acordo com os comandantes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para concluir a votação do pacote nas duas Casas ainda na terça-feira 17. O ministro de Relações Institucionais, José Guimarães (PT-CE), divulgou um vídeo para anunciar a boa nova: “Pessoal, hoje é a superterça. Nós vamos votar no Senado e na Câmara um projeto que é fundamental para garantir estabilidade econômica e preservar os direitos e os compromissos do presidente Lula na campanha”. Nada foi feito na superterça, já que o governo não tinha segurança da vitória, mas na quarta-feira 18 os senadores concluíram a votação dos destaques. O texto seguiu para a Câmara, onde deve ser analisado na próxima semana. A articulação política do governo Lula não tem propriamente um bom desempenho. O presidente até conseguiu aprovar o arcabouço fiscal e a reforma tributária, mas sofreu uma sucessão de derrotas. Uma delas foi ao mesmo tempo histórica e vexaminosa: como não fazia desde o fim do século XIX, o Senado rejeitou a indicação feita por Lula para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, ao vetar o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias.

Reeleito, o presidente fará uma nova indicação. Setores da esquerda defendem a escolha de uma mulher negra, algo inédito em 135 anos de tribunal. Juristas preocupados com a imagem desgastada do STF torcem para que Lula abandone o critério de indicar alguém de sua estrita confiança, o que significa risco de aparelhamento político da Corte. Já o senador Davi Alcolumbre, chefe do Legislativo, trabalha para que seja efetivado um quadro alinhado à classe política, que anda preocupada com as investigações do escândalo do Master e de desvios de emendas parlamentares. O saldo da escalação para o Supremo e para os ministérios revelará se o presidente governará basicamente com o PT ou se finalmente efetivará o conceito de frente ampla que defende nos palanques desde 2022, quando derrotou Jair Bolsonaro. No terceiro mandato, Lula não abriu de fato a administração para os partidos de centro, que foram relegados a pastas de segundo escalão. Ele ainda apostou na estratégia de negociar o apoio das legendas não com suas direções, como é de praxe, mas com quadros específicos, contando que esses conseguiriam convencer suas respectivas bancadas a apoiar o governo.

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A estratégia não deu certo, e a relação com o Congresso foi turbulenta. Tão turbulenta que o então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), eleito senador na eleição deste ano, trabalhou para derrubar do comando da articulação política Alexandre Padilha (PT-SP), que, numa tentativa de demonstrar tranquilidade, disse que “mar revolto não faz bom marinheiro”. Tempos depois, Padilha foi deslocado para o Ministério da Saúde e substituído no antigo cargo por José Guimarães, que conspirava com Lira. A VEJA, um dos mais experientes aliados de Lula disse que o presidente deveria indicar um integrante do centro para a articulação política, que foi comandada pelo PT no terceiro mandato. Seria uma maneira de dar ao centro um gabinete no Palácio do Planalto, ampliar a coalizão e facilitar as negociações com o Congresso. A partir do ano que vem, o PT e as legendas de esquerda controlarão apenas 128 das 513 cadeiras da Câmara. Para formar maioria no plenário, os governistas terão de contar com o apoio de siglas de centro. Seis delas elegeram 234 deputados. “A articulação tem de ficar com o centro. Se o governo não tem maioria, precisa negociar. E muito”, diz o aliado do presidente.

O PT não tem boa reputação na mesa de negociação. Sua postura hegemônica faz com que a sigla relute em abrir espaços e ceder poder a outras agremiações, inclusive de esquerda. Reservadamente, governistas apontam que Lula foi o grande responsável pelas dificuldades na articulação com o Congresso porque não se envolveu diretamente nas tratativas políticas. O afastamento dele dos assuntos diários da Presidência — atribuído à falta de paciência e à predileção pela agenda internacional — também teria contribuído para que seu terceiro governo fosse reprovado pela maioria da população. Depois de ficar 2,2 milhões de votos atrás do rival Flávio Bolsonaro no primeiro turno, o presidente reconheceu na reta final da campanha que poderia ter feito mais e prometeu que o quarto mandato será melhor do que os três anteriores. Entre tantos desafios, destaca-se o combate ao crime organizado. Revigorado pelo sucesso nas urnas, Lula conseguiu aprovar no Congresso uma proposta de emenda constitucional que amplia o papel da União na área da segurança pública. Ele também ratificou a promessa de criar um ministério específico para o setor, de forma a tentar mostrar mais serviço em uma área em que a direita tem melhores resultados nos governos estaduais.

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Com seis vitórias em dez eleições presidenciais, o PT continua uma incógnita na segurança pública. O partido também mantém um conflito interno sobre qual caminho seguir na diplomacia — se o das paixões ideológicas ou do pragmatismo. Com 81 anos de idade, Lula tem poder para esclarecer todas essas dúvidas. Nos próximos quatro anos, ele escreverá o epílogo de sua impressionante biografia. Após o revés no primeiro turno deste ano, a reeleição do presidente parecia praticamente perdida, mas acabou se confirmando graças a uma reação nas ruas e nas redes cuja dimensão surpreendeu o antigo líder sindical que ficou conhecido por mobilizar as massas na ditadura militar. “Ninguém me fará tomar qualquer posição que prejudique o povo pobre. A gente governa para todo mundo, mas temos um lado, que é o povo mais necessitado, mais carente”, disse o presidente para o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, referindo-se à pressão pelo ajuste fiscal.

Reequilibrar as contas não requer necessariamente atingir em cheio programas sociais, investimentos ou o crescimento da economia. Quando assumiu seu primeiro mandato, Lula também estava sob forte desconfiança do mercado. Ele nomeou o médico Antonio Palocci para a Fazenda e o banqueiro Henrique Meirelles para o Banco Central e deu autonomia aos dois. Os resultados foram positivos. Entre 2003 e 2006, o governo registrou superávits primários sempre acima de 4% PIB. A taxa básica de juros caiu quase pela metade no período — de 25,5% para 13,25% ao ano. Já a economia cresceu numa média anual de 3,5%. Tudo isso foi acompanhado pela implantação do Bolsa Família. A combinação de responsabilidade fiscal, expansão econômica e ação social ajudou Lula a se reeleger em 2006, mesmo depois do escândalo do mensalão. Essa tática, portanto, já deu certo uma vez e fez a estrela de Lula brilhar em campo.

Chamado de “Pelé do PT” pelo companheiro Gilberto Carvalho, o presidente disse em entrevistas que era um excelente meio-campista. Se entende mesmo de futebol, ele sabe que uma estratégia que às vezes desagrada aos colegas de time e à torcida, como um ajuste fiscal consistente, pode ajudar na conquista de um campeonato. A premiação viria na forma de um crescimento econômico sustentado. O jogo já começou, mas Lula ainda não anunciou a escalação da equipe. As pressões e expectativas sobre o novo governo aumentam na esteira dessa indefinição.

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Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022