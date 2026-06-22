Crédito do Trabalhador faz volume do consignado saltar, mas acende alerta de endividamento

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O programa “Crédito do Trabalhador” revolucionou o consignado privado em um ano, impulsionando o volume para R$ 11 bilhões, revela Serasa Experian. Contratos ficaram mais pulverizados, com valores médios 73% menores e prazos 48% mais curtos, exigindo adaptação do mercado. Entenda as profundas mudanças.

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O programa do governo federal “Crédito do Trabalhador” completou um ano de operação em março de 2026. Essa nova modalidade que é dirigida aos trabalhadores com vínculo empregatício formal (CLT) tem promovido mudanças expressivas no mercado de empréstimo consignado — é o que revela um novo relatório divulgado nesta segunda-feira, 22, pela Serasa Experian.

A maior datatech de análise de crédito do Brasil revela que o setor registrou uma expansão acentuada em território nacional, que foi impulsionada de forma direta pela implementação do programa federal. O volume mensal de consignado privado passou de 1,5 bilhão a quase 11 bilhões de reais, segundo dados oficiais do Banco Central do Brasil, avaliados pela Serasa Experian. No mesmo período, a pulverização das concessões de crédito também cresceu, o que indica uma maior competitividade entre as instituições financeiras nacionais.

Por outro lado, o novo estudo mostra que o Crédito do Trabalhador promoveu mudanças estruturais nos contratos que passaram a ter valores menores: a média caiu de 8,6 mil para 2,3 mil reais, recuo de 73%. Além disso, o prazo para pagamentos encurtou, caindo expressivos 48% após a criação da iniciativa do governo brasileiro.

Para Délber Lage, CEO da SalaryFits, ligada à Serasa Experian, “o Crédito do Trabalhador levou bancos e empresas a reorganizarem a lógica de concessão diante de um novo perfil operacional do mercado. O programa mostrou que existia uma demanda reprimida entre trabalhadores CLT, ao mesmo tempo em que exigiu das instituições financeiras uma adaptação para ofertar crédito em um ambiente mais amplo e competitivo”.

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O relatório também aponta uma preocupação com o perfil desses trabalhadores, pois cerca de 78% daqueles que aderiram ao novo consignado dizem que 81% da renda já está comprometida com dívidas. Neste contexto de maior facilidade para a tomada de crédito, os especialistas ouvidos pela Serasa Experian reforçam a necessidade de um amplo movimento nacional para educar financeiramente a população brasileira.