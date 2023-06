CPMI que apura atos de 8 de janeiro recebe pedido para ouvir José Dirceu

O deputado federal Delegado Ramagem (PL-RJ) apresentou nesta terça-feira, 6, um requerimento solicitando a convocação do ex-ministro José Dirceu para prestar depoimento à CPMI dos atos de 8 de janeiro. No documento, que ainda será analisado pela comissão, Ramagem sustenta a necessidade de ouvir o petista por ele ser um “personagem com um passado bastante influente na política” e que atuou nos bastidores da campanha de Lula em 2022.

Ramagem também justifica seu pedido com base em uma entrevista concedida por Dirceu a um portal de notícias em que ele teria feito “afirmações sobre a colaboração de agentes públicos” no dia em que a Praça dos Três Poderes foi destruída por manifestantes. “Poucos dias depois, ao fazer uma análise da conjuntura brasileira, asseverou que ‘os atos de depredação do patrimônio público foram planejados'”, escreveu o parlamentar no requerimento.

Antes de se eleger, Alexandre Ramagem foi delegado da Polícia Federal e trabalhou como diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro. Hoje ele é titular da CPMI dos Atos de 8 de Janeiro e uma dos principais membros da tropa de choque da oposição na comissão, que recebeu 822 requerimentos, convocando cerca de 40 pessoas para prestar esclarecimentos ao Congresso, entre elas o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, 0 ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel, Mauro Cid, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres.