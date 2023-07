CPMI ouve nesta terça Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos de 8 de janeiro de 2023 ouve nesta terça-feira, 11, a partir das 9h, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Cid é suspeito de articular uma intervenção militar contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após as eleições. O coronel obteve no Supremo Tribunal Federal (STF) um habeas corpus que o libera de responder perguntas que possam incriminá-lo. Ele está preso desde o começo de maio, mas por causa de outro inquérito, que investiga uma fraude em carteiras de vacinação.

Relatório da Polícia Federal, cujo conteúdo foi revelado por VEJA em junho, mostrou que no celular de Cid havia um plano para anular as eleições, afastar os ministros do STF que supostamente teriam interferido no resultado e colocar o país sob intervenção militar até que um novo pleito fosse realizado.

Além do documento, que recebeu o nome de “Forças Armadas como poder moderador” e detalhava o passo a passo do golpe, foram encontradas no aparelho mensagens trocadas entre Cid e outros militares que incentivavam uma intervenção. Um deles é coronel Jean Lawand Junior, que insistia que Bolsonaro tinha que “dar a ordem” para o golpe.

Lawand já depôs na CPMI no final de junho e negou que as mensagens tivessem tom golpista. Segundo o coronel, a fala sobre “dar a ordem” era um apelo para que Bolsonaro “apaziguasse” o país, sinalizando para que os bolsonaristas acampados em frente ao Quartel-General do Exército voltassem para suas casas.