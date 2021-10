CPI vai recomendar indiciamento de Bolsonaro, diz Renan

O relator da CPI da Pandemia, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta terça-feira, questionado por jornalistas na chegada à comissão, que o relatório final da comissão “com certeza” vai pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro.

“Com certeza será (indiciado). Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será, sim, pelo o que praticou”, afirmou. A previsão é de que o texto seja apresentado e votado na segunda quinzena de outubro. O próximo passo será o envio ao Ministério Público, que decidirá se os pedidos de indiciamento serão acatados ou não.

O relator afirmou que, além do presidente, as figuras centrais do relatório serão ministros de Estado e membros do chamado gabinete paralelo.

A CPI da Pandemia ouve nesta terça-feira, 5, Raimundo Nonato Brasil, sócio da empresa de logística VTCLog, investigada por suposto esquema de propina no Ministério da Saúde. A companhia também é suspeita de pagar despesas pessoas do ex-servidor da pasta Roberto Ferreira Dias.