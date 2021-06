CPI ouve nesta terça deputado que relatou comissão da Saúde do Amazonas

A CPI da Pandemia ouve nesta terça-feira, 29, o deputado estadual Fausto Vieira dos Santos Junior (PRTB-AM). O parlamentar foi relator da CPI da Saúde realizada pela Assembleia Legislativa do Amazonas em 2020. Ele deve ser questionado sobre detalhes das investigações de atos administrativos ilícitos durante a crise sanitária, como supostas fraudes na compra de equipamentos.

O requerimento de convocação é de autoria de Marcos Rogério (DEM-RO). Ele afirma que, desde 2020, o governo do Amazonas é alvo de investigações coordenadas pela Polícia Federal referentes a fraudes em aquisições emergenciais e desvio de recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia. A CPI estadual foi instalada em maio do ano passado.

Marcos Rogério salienta que, após 120 dias, as investigações revelaram que autoridades, servidores públicos e representantes de empresas privadas se associaram com o intuito de obter vantagens patrimoniais indevidas. Além disso, de acordo com o senador, a CPI da Saúde teve atuação decisiva e complementar nas linhas de investigação do chamado “escândalo dos ventiladores pulmonares” comprados pelo governo do Amazonas por intermédio de uma loja de vinhos.

A crise de saúde no estado é também uma das linhas de investigação da comissão no Senado.