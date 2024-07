CPI mira padrinho político de Jair Renan em Balneário Camboriú

A Câmara dos Vereadores de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar supostas irregularidades cometidas pela empresa municipal responsável pelo tratamento de esgoto do município durante a gestão do atual prefeito. A cidade é comandada por Fabrício Oliveira (PL), padrinho político de Jair Renan, filho Zero Quatro do ex-presidente Jair Bolsonaro, que disputará o cargo de vereador nas eleições deste ano.

O foco principal da CPI é apurar supostas omissões da Emasa na manutenção do sistema de tratamento de esgoto da cidade e dos impactos causados nas praias da região. Os parlamentares que integram o colegiado também vão se debruçar sobre os contratos firmados pela empresa ao longo do tempo, um deles no valor de R$ 5 milhões.

Aliados de Oliveira afirmam que a CPI tem motivação eleitoreira e teria como objetivo desgastar a imagem do prefeito a poucos meses de a campanha começar. Em seu segundo mandato, Oliveira vai apoiar a pré-candidatura do jornalista Peeter Grando, também do PL. Ele prometeu empenho na campanha de Jair Renan.

O prefeito acredita que o filho Zero Quatro vai surfar na popularidade do pai e, com isso, deve conquistar uma votação expressiva, capaz de ajudar seu partido a aumentar a bancada no legislativo municipal. A maior bancada da Câmara já é a do PL, com 5 das 19 cadeiras existentes. Com Jair Renan, Oliveira calcula que o partido consiga chegar a 7 postos.

Eventos e visitas à Câmara

Jair Renan nunca disputou um cargo público. Ele se mudou para Santa Catarina e trabalhava como assessor do senador Jorge Seif (PL-SC). No início deste mês, pediu exoneração do cargo para focar em sua pré-campanha.

Além de participar de eventos locais, Jair Renan comparece todas as semanas na Câmara de Vereadores para acompanhar as votações, se inteirar sobre os assuntos que estão sendo debatidos e se informar sobre o processo legislativo.