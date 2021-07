CPI da Pandemia ouve representante da Davati nesta quinta-feira

A CPI da Pandemia recebe nesta quinta-feira, 15, o representante da empresa Davati Medical Supply no Brasil, Cristiano Carvalho. O depoimento deverá tratar de investigações sobre o suposto pedido de propina do Ministério da Saúde para compra de vacinas contra a Covid-19.

Segundo relato do policial militar Luiz Paulo Dominguetti, que também se apresenta como representante da Davati, o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias teria condicionado fazer negócio com a Davati em troca de propinas no valor de 1 dólar por dose.

Inicialmente a proposta da Davati seria vender 400 milhões de vacinas da AstraZeneca contra a Covid-19 por 3,50 dólares, mas o preço acabou inflado para 15,50 dólares, devido aos “bastidores asquerosos e tenebrosos” de Roberto Dias, segundo relato de Dominghetti

À CPI, o policial acrescentou que parlamentares procuraram Cristiano Carvalho nessas intermediações. O PM afirmou aos senadores que relatou as propostas de propina a Carvalho e que não foi dado prosseguimento à negociação com o ministério.

(Com Agência Senado)