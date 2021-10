AO VIVO: CPI da Pandemia ouve presidente da ANS

Atualizado em 6 out 2021, 12h18 - Publicado em 6 out 2021, 10h43

Por Da Redação Atualizado em 6 out 2021, 12h18 - Publicado em 6 out 2021, 10h43

A CPI da Pandemia ouve nesta quarta-feira, 6, o depoimento do diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Roberto Rebello Filho. Ele foi também chefe de gabinete do Ministério da Saúde entre 2016 e 2018, na gestão do deputado e hoje líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, que é investigado pela comissão.

O depoimento

Em sua fala inicial, Rebello afirmou que a ANS “teve conhecimento das graves denúncias contidas no dossiê contra a Prevent Senior pela CPI”. Segundo ele, “tais situações nunca foram denunciadas diretamente à agência”. O diretor disse ainda que o órgão “conduz apurações de forma rigorosa e cuidadosa” e que “todas as informações levantadas estão sendo analisadas para que a agência tenha os subsídios necessários para adoção das medidas adequadas”.

O depoente também afirmou que, assim que soube das denúncias pela comissão, em 17 de setembro, fora realizada uma diligência na operadora para solicitar esclarecimentos a respeito das denúncias “sobre cerceamento do exercício da atividade médica dos prestadores vinculados e sobre a assinatura sem os devidos esclarecimentos de termos de consentimentos pelos beneficiários atendidos na rede própria para prescrição do chamado kit Covid”.

Segundo ele, no curso das apurações, “foram identificados elementos que contradizem a versão oficial apresentada pela operadora”. Assim, foram constatados “indícios de infração”. No mesmo dia, a agência lavrou um auto de infração e a operadora passou para a figura de investigada. Também estão sendo apuradas as denúncias sobre o cerceamento da atividade médica e foram instaurados procedimentos para apurar a conduta da rede.

Rebello anunciou ainda a instauração de uma direção técnica na rede de saúde. “A operadora será notificada acerca da indicação da instauração de um Regime Especial de Direção Técnica, a qual possui um rito específico que será devidamente observado pelos técnicos da ANS. Tal regime especial tem como propósito acompanhamento mais próximo da ANS, não sendo seu objetivo final a retirada da operadora do mercado, mas garantir a manutenção da qualidade assistencial aos beneficiários”, disse.

Continua após a publicidade

O depoente acrescentou que, nos últimos dias, servidores da ANS realizaram uma visita técnica na operadora com o objetivo de trazer um diagnóstico em relação aos planos ofertados. A agência requisitou, ainda, informações sobre os profissionais demitidos após as denúncias.

O requerimento

A convocação foi requerida pelo vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, e tem a ver com as denúncias de más práticas médicas pela operadora de saúde Prevent Senior. Antes de ser diretor-presidente da ANS, Rebello comandava a diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras.

Randolfe afirma que a CPI já reuniu evidências de “inúmeras e gravíssimas irregularidades” cometidas pela Prevent Senior contra seus segurados e funcionários. Agora, precisa cobrar da agência reguladora do setor explicações sobre quais providências foram tomadas para coibir ou punir essas ações.

As cobranças da comissão sobre a ANS se intensificaram com o depoimento da advogada Bruna Morato, representante de um grupo de médicos que trabalha na Prevent Senior. Segundo ela, os profissionais eram obrigados a receitar o “kit Covid” para pacientes, e que os riscos dos medicamentos não eram informados.

O relator da CPI, senador Renan Calheiros, suspeita que a empresa estivesse blindada pela agência enquanto executava esse protocolo.

(com Agência Senado)