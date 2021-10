CPI da Pandemia apresenta relatório final nesta quarta-feira

Atualizado em 20 out 2021, 10h22 - Publicado em 20 out 2021, 08h20

Atualizado em 20 out 2021, 10h22 - Publicado em 20 out 2021, 08h20

O relator da CPI da Pandemia no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), fará a leitura de seu parecer final nesta quarta-feira, 20. A votação do documento, porém, deve ser feita apenas em sessão na próxima terça-feira 26.

O vazamento de versões do relatório nos últimos dias provocou uma crise entre integrantes do grupo majoritário da comissão, o chamado G7. Uma reunião na casa do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) foi realizada na noite de terça para pacificar divergências e definir a versão final do relatório, que deve pedir o indiciamento de cerca de setenta pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro.

Depois do encontro, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que o grupo decidiu retirar do texto as tipificações de crime de genocídio de indígenas e de homicídio atribuídas a Bolsonaro. O governante, porém, deve ser indiciado por crime contra a humanidade, crime de responsabilidade, charlatanismo, entre outros. Filhos do mandatário e ministros do governo também estarão entre os alvos do relatório.