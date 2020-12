Covid-19: Mourão teve febre, dores no corpo e está tomando cloroquina

O vice-presidente Hamilton Mourão, de 67 anos, teve dores no corpo, cefaleia e febre antes de ser diagnosticado com a Covid-19, segundo nota emitida pela Vice-Presidência da Repúbica. A confirmação do teste positivo foi feita no domingo, dia 27, pelo governo.

Segundo a nota oficial divulgada nesta segunda-feira, 28, o general está sendo tratado com hidroxicloroquina, o vermífugo Annita (nitazoxanida) e o antibiótico Azitromicina, entre outros. O uso dos três medicamentos é polêmico na comunidade científica porque não existem estudos conclusivos sobre a eficácia deles no tratamento da Covid-19.

De acordo com o comunicado, no entanto, todos os medicamentos estão sendo aplicados com prescrição médica. “Antes de ter sido diagnosticado com Covid-19, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, apresentou mialgia (dor no corpo), cefaléia (dor de cabeça) e febre, que não passou de 38 graus, o que o levou a fazer o exame, confirmando o teste positivo no dia de ontem (27). De acordo com a recomendação médica, faz uso de hidroxicloroquina, Annita, Azitromicina e sintomácos (remédio para dor e febre)”, diz trecho do comunicado oficial.

Ainda segundo a nota, “o estado geral de saúde do vice-presidente da República é bom, encontrando-se em isolamento na residência oficial do Jaburu”.