Couto vai a Brasília e avança nas negociações para adesão do Rio ao Propag

Governador em exercício, Ricardo Couto espera assinar até o final deste mês a adesão do Rio de Janeiro ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados e do Distrito Federal (Propag). Ele reforçou a expectativa após se reunir nesta segunda-feira, 8, com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, em Brasília. Diante da previsão de um rombo de R$ 19 bilhões este ano nos cofres do estado e de uma dívida de mais de R$ 203,3 bilhões com a União, o desembargador tem liderado medidas de austeridade e, em paralelo, negociado diretamente com o governo federal. Após encontro com o presidente Lula em maio, o petista anunciou a saída do Rio do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e a migração para o Propag.

Com a mudança, o estado terá 30 anos para zerar a dívida com a União. “A União está vendo o esforço que está sendo feito no âmbito do estado do Rio de Janeiro, a contenção de despesas que estamos fazendo, com um norte que é, a meu ver, adequado”, declarou o governador nesta segunda, dizendo que Durigan se colocou “muito favorável” às negociações relativas ao Propag.