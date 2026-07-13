Couto reforma Rioprevidência após rombo bilionário ligado ao Banco Master

O desembargador Ricardo Couto, que governa interinamente o Rio de Janeiro, fez novas mudanças no Rioprevidência, o fundo de aposentadorias dos servidores estaduais. A autarquia está no centro do escândalo do Banco Master.

Um decreto publicado nesta segunda-feira, 13, amplia a participação de servidores de carreira em funções estratégicas e estabelece novos mecanismos de transparência e gestão do dinheiro.

A partir de agora, os cargos de diretor de Administração e Finanças, diretor de Seguridade e diretor de Investimentos só poderão ser ocupados por servidores concursados da carreira de Especialista em Previdência Social. Outra mudança prevista é a descentralização de atribuições administrativas.

O decreto também estabelece mandato de um ano, com possibilidade de uma recondução, para os representantes dos aposentados no conselho de administração. A alteração atende aos requisitos do Ministério da Previdência Social, que reconhece boas práticas de governança, gestão e transparência nos Regimes Próprios de Previdência Social.

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Em maio, Ricardo Couto sancionou uma lei que cria regras mais rígidas para investimentos do Rioprevidência, especialmente para operações de risco. Todas as aplicações financeiras passaram a ser divulgadas em informes detalhados, com indicação das instituições e fundos escolhidos, rentabilidade, taxas e riscos. Além disso, as operações que ultrapassem os critérios definidos em regulamento só podem ser concretizadas se houver parecer técnico favorável e aprovação expressa do conselho de administração.

O Rioprevidência foi o fundo de pensão que mais aportou recursos no Banco Master. Foram mais de R$ 3 bilhões. Segundo a PF, essas operações “expuseram o patrimônio da autarquia a risco elevado e incompatível com sua finalidade”. A corporação investiga se houve corrupção na aprovação dessas aplicações. O ex-governador Cláudio Castro (PL) é investigado por suspeita de ter facilitado as transferências em troca de propinas do ex-banqueiro Daniel Vocaro. Castro nega ter interferido na autarquia.