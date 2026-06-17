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Política

Cotada para vice de Flávio também defende rompimento total de PL com Zema

Júlia Zanatta reclama de postura de pré-candidato do Novo à presidência da República, que voltou a criticar filho de Bolsonaro por relação com Vorcaro

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 15h30 | Atualizado em 17 jun 2026, 18h10
A deputada Julia Zanatta (PL-SC), durante sessão na Comissão Especial sobre o Fim da Escala 6x1 (PEC 221/19)
A deputada Julia Zanatta (PL-SC), durante sessão na Comissão Especial sobre o Fim da Escala 6x1 (PEC 221/19) (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)
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Cotada para vice de Flávio também defende rompimento total de PL com Zema Priorize VEJA no Google

Nome defendido por Eduardo Bolsonaro para compor a dobradinha com Flávio Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto, a deputada Júlia Zanatta defende que o PL rompa definitivamente com Romeu Zema, pré-candidato do Novo à presidência da República.

Ao Radar, ela reclamou das críticas feitas pelo ex-governador de Minas Gerais ao senador do PL, especialmente por causa da relação do filho de Jair Bolsonaro com Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Assim que a relação entre os dois veio à tona, Zema reagiu com duras críticas a Flávio. Dias depois, baixou o tom diante da leitura de que a direita precisa estar unida para derrubar Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas em outubro.

Nos últimos dias, ele retomou a ofensiva contra Flávio, o que vem gerando inclusive uma crise interna dentro do Novo – um dirigente do partido de Santa Catarina o desconvidou de um evento por causa do comportamento dele em relação ao primogênito do ex-presidente.

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Júlia saiu em defesa de Khalil Zhattar, presidente do Novo catarinense, e sinalizou que o PL deveria se afastar de Zema o quanto antes.

Ela alertou ainda que o Novo tem muito mais a perder do que o PL, já que uma parte dos nomes do partido surfa na onda e se beneficia do bolsonarismo para conseguir apoio do eleitorado.

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