Costa diz que Dilma é responsável por Pasadena

Em defesa apresentada ao Tribunal de Contas da União (TCU), o ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa, que depõe hoje à CPI que investiga esquema de corrupção na estatal, responsabilizou a presidente Dilma Rousseff pela compra da refinaria de Pasadena, nos EUA, em 2006.

O documento entregue pelos advogados do ex-executivo, que é um dos delatores da Operação Lava Jato, lembrou que coube à então chefe da Casa Civil do governo Lula e presidente do Conselho de Administração da estatal assinar, em 2006, a aquisição da planta de refino. “É claro e evidente que a decisão de compra dos 50% da PRSI [Refinaria de Pasadena, na sigla em inglês] foi tomada pelo Conselho de Administração de 2006, da Petrobras, assinada pela então presidente do conselho, Dilma Vana Rousseff”, afirma a defesa.

Costa é pelo menos o terceiro ex-dirigente da Petrobras a responsabilizar a presidente da República pela compra danosa da refinaria, que se revelou um péssimo negócio, conforme admitido pela ex-presidente da estatal Graça Foster. O ex-diretor da Área Internacional Nestor Cerveró e o ex-presidente da Petrobras Sérgio Gabrielli também haviam suscitado ao TCU que todo o Conselho de Administração da petrolífera – Dilma, inclusive – era responsável pelas perdas.

Novo tesoureiro do PT atacou CPI da Petrobras: ‘Pasadena foi bom negócio’

Alvo do petrolão, refinaria de Pasadena está parada

O TCU apontou prejuízo de 792 milhões de dólares no negócio, feito em duas etapas, entre 2006 e 2012. A corte bloqueou bens de dez dirigentes e ex-dirigentes da empresa, entre eles Costa.

O ex-diretor é responsabilizado por parte das perdas, no valor de 580 milhões de dólares, por ter aprovado em valor superior ao que seria justo e desconsiderando riscos. Nos depoimentos prestados ao Ministério Público Federal, em acordo de delação premiada, ele admitiu ter recebido propina para “não atrapalhar o negócio”.

A indisponibilidade patrimonial determinada pelo TCU não alcança integrantes do Conselho de Administração, responsável por aprovar, em última instância, os investimentos da estatal. Mas o tribunal ressalvou que, a depender das provas apuradas no decorrer do processo, eles ainda podem ser implicados.

Falha – Dilma chefiou o colegiado de 2003 a 2010. Em março do ano passado, a presidente disse que, ao aprovar a compra de Pasadena, se embasou em parecer “técnico e juridicamente falho” sobre o negócio, apresentado pelo então diretor Internacional da companhia, Nestor Cerveró, atualmente preso por suposto envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. O documento omitia cláusulas do contrato consideradas prejudiciais à estatal.

A linha de culpar o Conselho de Administração por Pasadena é a mesma adotada por outros executivos com bens bloqueados, como Cerveró, o ex-presidente da Petrobras José Sergio Gabrielli e o ex-diretor de Serviços Renato Duque, também preso na Lava Jato. “O conselho era o único competente para aprovar a compra, com ou sem as cláusulas”, afirma Costa na defesa entregue ao TCU.

1. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 1 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

2. Entrada da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA) zoom_out_map 2 /52 Entrada da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA) (Gilberto Tadday/VEJA) Entrada da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA)

3. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 3 /52 Área de tanques da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA) (Gilberto Tadday/VEJA) Área de tanques da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA)

4. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 4 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

5. Vista lateral da refinaria de Pasadena, no Texas zoom_out_map 5 /52 Vista lateral da refinaria de Pasadena, no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista lateral da refinaria de Pasadena, no Texas

6. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 6 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

7. Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 zoom_out_map 7 /52 Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006

8. Detalhe de edifício deteriorado da refinaria de Pasadena, no Texas zoom_out_map 8 /52 Detalhe de edifício deteriorado da refinaria de Pasadena, no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Detalhe de edifício deteriorado da refinaria de Pasadena, no Texas

9. Detalhe de edifício deteriorado da refinaria de Pasadena, no Texas zoom_out_map 9 /52 Detalhe de edifício deteriorado da refinaria de Pasadena, no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Detalhe de edifício deteriorado da refinaria de Pasadena, no Texas

10. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 10 /52 Equipamentos da usina de Pasadena são corroídos pela ferrugem (Gilberto Tadday/VEJA) Equipamentos da usina de Pasadena são corroídos pela ferrugem

11. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 11 /52 Área de tanques da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA) (Gilberto Tadday/VEJA) Área de tanques da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA)

12. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 12 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

13. Detalhe de edifício deteriorado da refinaria de Pasadena, no Texas zoom_out_map 13 /52 Detalhe de edifício deteriorado da refinaria de Pasadena, no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Detalhe de edifício deteriorado da refinaria de Pasadena, no Texas

14. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 14 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

15. Detalhe de edifício deteriorado da refinaria de Pasadena, no Texas zoom_out_map 15 /52 Detalhe de edifício deteriorado da refinaria de Pasadena, no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Detalhe de edifício deteriorado da refinaria de Pasadena, no Texas

16. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 16 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

17. Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 zoom_out_map 17 /52 Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006

18. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 18 /52 Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA)

19. Equipamentos da usina de Pasadena são corroídos pela ferrugem zoom_out_map 19 /52 Equipamentos da usina de Pasadena são corroídos pela ferrugem (Gilberto Tadday/VEJA) Equipamentos da usina de Pasadena são corroídos pela ferrugem

20. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 20 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

21. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 21 /52 Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA)

22. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 22 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

23. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 23 /52 Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA)

24. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 24 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

25. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 25 /52 Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA)

26. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 26 /52 Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA)

27. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 27 /52 Equipamentos da usina de Pasadena são corroídos pela ferrugem (Gilberto Tadday/VEJA) Equipamentos da usina de Pasadena são corroídos pela ferrugem

28. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 28 /52 Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA)

29. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 29 /52 Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA)

30. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 30 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

31. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 31 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

32. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 32 /52 Placa na entrada da refinaria mostra os nomes da Petrobras e da Astra (Gilberto Tadday/VEJA) Placa na entrada da refinaria mostra os nomes da Petrobras e da Astra

33. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 33 /52 Vista aérea de galpão na refinaria de Pasadena, no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea de galpão na refinaria de Pasadena, no Texas

34. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 34 /52 Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA)

35. Equipamentos da usina de Pasadena são corroídos pela ferrugem zoom_out_map 35 /52 Equipamentos da usina de Pasadena são corroídos pela ferrugem (Gilberto Tadday/VEJA) Equipamentos da usina de Pasadena são corroídos pela ferrugem

36. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 36 /52 Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA)

37. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 37 /52 Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA)

38. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 38 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

39. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 39 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

40. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 40 /52 Fachada da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras nos EUA (Gilberto Tadday/VEJA) Fachada da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras nos EUA

41. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 41 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

42. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 42 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

43. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 43 /52 Vista aérea dos galpões da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea dos galpões da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

44. Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas zoom_out_map 44 /52 Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas (Gilberto Tadday/VEJA) Vista aérea da refinaria de Pasadena, comprada pela Petrobras no Texas

45. Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 zoom_out_map 45 /52 Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006

46. Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) zoom_out_map 46 /52 Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA) (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria Pasadena comprada pela Petrobrás no Texas (EUA)

47. Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 zoom_out_map 47 /52 Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006

48. Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 zoom_out_map 48 /52 Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006

49. Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 zoom_out_map 49 /52 Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006

50. Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 zoom_out_map 50 /52 Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006

51. Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 zoom_out_map 51 /52 Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006

52. Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 zoom_out_map 52/52 Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006 (Gilberto Tadday/VEJA) Refinaria de Pasadena, no Texas, foi comprada pela Petrobras em 2006

(Com Estadão Conteúdo)