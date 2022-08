Corrupção lidera entre assuntos mais comentados sobre eleições no Twitter

Com o histórico de corrupção nos governos do PT e as suspeitas de irregularidades na administração de Jair Bolsonaro fartamente exploradas pelos candidatos à Presidência da República no debate deste domingo, 28, na Band, o tema corrupção foi o assunto mais comentado entre usuários do Twitter. Ao todo, foram mais de 2,7 milhões de tweets sobre eleições entre as 21 horas e as 23h50, logo após o fim do confronto entre os presidenciáveis. Completam o ranking de mais comentados posts sobre economia, educação, saúde e violência.

Até poucas semanas atrás a corrupção não era nem de longe o foco de maior interesse de tuiteiros que usam a rede social para discutir as eleições brasileiras. No acumulado do ano, escândalos de corrupção, não importa se de petistas ou de bolsonaristas, eram apenas o quarto principal assunto entre os 56 milhões de tweets sobre eleições no país. Os dados consolidados do Twitter, compilados a pedido de VEJA, dizem respeito ao período de 1º de janeiro a 12 de agosto, antes, portanto, do início formal das campanhas.

À exceção do domingo de debate, entre os usuários da rede que discutem o processo eleitoral, o tema predominante é o mesmo que as pesquisas de intenção de votos mostraram ser a principal preocupação do eleitor: a economia. O assunto deve permear todos os discursos dos candidatos e é a principal aposta do presidente Jair Bolsonaro para tentar diminuir a vantagem do atual líder Luiz Inácio Lula da Silva. Por enquanto, mesmo com o Auxílio Brasil turbinado de 400 para 600 reais, pesquisa FSB/BTG Pactual divulgada nesta segunda-feira, 29, mostra que o ex-capitão ainda não colheu dividendos eleitorais significativos com a medida.

Com a disparada dos preços dos alimentos, da energia elétrica e até recentemente dos combustíveis, até 12 de agosto a economia superou, diz o Twitter, posts sobre violência, educação, corrupção e direitos humanos, os quatro outros assuntos mais comentados e relacionados a eleições.

Mesmo com o notório crescimento do uso de redes sociais como ferramenta para se atingir o eleitor mais jovem e refratário a veículos tradicionais de informação, temas políticos não são corriqueiros entre as postagens. Do início do ano até 5 de agosto, 25% das postagens de tuiteiros brasileiros foram sobre música, 18% sobre televisão, 14% sobre esportes e apenas 11% sobre política.