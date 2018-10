O candidato ao governo do Rio Tarcísio Motta (PSOL) foi o primeiro a nacionalizar o debate da Globo, na noite deste terça-feira (2), questionando Romário Faria (Podemos) se ele defendia a tortura ou que mulheres ganhem menos que homens. Isso porque o vice do ex-jogador, Marcelo Delaroli, declarou voto em Jair Bolsonaro (PSL) no primeiro turno.

O candidato do Podemos afirmou ser a favor da democracia, o que implica em respeitar inclusive o voto de seu companheiro de chapa. Tarcísio insistiu: “É sua candidatura, é seu vice que defende claramente um candidato machista, racista e homofóbico”, afirmou. O baixinho saiu pela tangente: “Na política, infelizmente, as pessoas gostam de surfar na onda”.

O tema da corrupção também foi logo abordado pelos candidatos. Coube a Wilson Witzel, do PSC, questionar Indio da Costa sobre o assunto e alfinetar o rival. “Você está envolvido na investigação da merenda e lavagem de dinheiro. Como investir na inteligência sendo você também investigado?”, questionou, em referência ao fato de Indio ter sido citado em uma delação do ex-secretário de obras de Sérgio Cabral, Hudson Braga.

“Primeiro, quero dizer que você é um mentiroso”, afirmou Indio, negando envolvimento com irregularidades. “Você deixar a magistratura para vir para a política e contar mentira é inacreditável”, completou.

Indio da Costa voltou a protagonizar troca de farpas com Tarcísio, quando, ao falarem de segurança pública, declarou que a solução para a área não envolve “passar a mão em cabeça de bandido”, ironizando a postura de defesa dos direitos humanos do PSOL.

O psolista devolveu: “Você foi secretário de Cesar Maia, Sérgio Cabral, Marcelo Crivella. Crivella, lembrando de você ser meio Steve Jobs, disse que você ‘Steve em todos os governos'”. O caso aconteceu durante as eleições de 2016, quando Indio e Crivella disputavam uma vaga na Prefeitura do Rio. Durante a disputa, Indio foi associado à figura de Steve Jobs por usar sempre uma camisa preta.

Indio da Costa, aliás, passou grande parte do debate chamando os seus adversários de mentirosos. E levou um pito de Eduardo Paes e de Wilson Witzel. “Você perdeu quase toda a sua propaganda política eleitoral, o direito de falar na TV porque andou mentindo”, afirmou Paes, em resposta a acusações do adversário sobre envolvimento em corrupção. Witzel fez coro: “Você está mostrando desequilíbrio emocional, ofendendo a todos, dizendo que eu usava fralda na política. Não tem condição de ser governador”, afirmou.